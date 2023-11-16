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Yüksek çekim gücüyle öne çıkan Philips FC9750/07 PowerPro Max Torbasız Elektrikli Süpürge'yi sizin için inceledik

16.11.2023 16:28 | Son Güncelleme:
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Son zamanların en çok merak edilen elektrikli süpürge modellerinden biri olan Philips FC9750/07 PowerPro Max Torbasız Süpürge, Gülümseten Kasım Fırsatları kapsamında yüz güldüren bir indirimle karşınızda! Süpürgenizi yenilemek istiyor ya da yeni ev kuruyorsanız mutlaka göz atmanız gereken bu süpürgeyle ilgili tüm detaylar yazımızda!

Yüksek çekim gücüyle öne çıkan Philips FC9750/07 PowerPro Max Torbasız Elektrikli Süpürge'yi sizin için inceledik

Sizin için temizlik her şeyden önce geliyorsa, yüksek çekim gücüne sahip, kullanım kolaylığı sunan, üstün teknolojik özellikleriyle öne çıkan bir süpürgeye ihtiyacınız var demektir! Piyasadaki onca model arasından hangisini alacağınıza karar veremiyor, "Verdiğim paraya değsin, kaliteli bir model olsun" diyorsanız Gülümseten Kasım Fırsatları kapsamında indirimde olan Philips FC9750/07 PowerPro Max Torbasız Elektrikli Süpürge'ye bir şans verebilirsiniz. Kullanıcılarından tam not alan o süpürgeyi sizin için inceledik.

Philips FC9750/07 PowerPro Max Torbasız Elektrikli Süpürge İncelemesi

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  • Yüksek emiş gücüne sahip Philips FC9750/07 PowerPro Max Torbasız Elektrikli Süpürge, 900 Wattlık motoruyla temizliğe yeni bir soluk getiriyor. Dakikada 50.000 devirden yüksek verimliliğe sahip yüksek motor gücü bu süpürgeyi ev temizliği için ideal bir süpürge yapıyor.

  • PowerCyclone 8 teknolojisi bulunan Philips FC9750/07 PowerPro Max süpürge, daha uzun süre yüksek emiş gücü sağlıyor.

  • Hava akışını en üst düzeye çıkarmak ve en yüksek emiş gücünü sağlamak için güçlü bir dönme hareketi yapıyor. Yüksek bir hızla tozu havadan ayıran bu süpürge kusursuz bir temizlik yapmanıza yardımcı oluyor.

  • Tozları hapsederek evinizi tertemiz yapıyor. Alerji kilit sistemi sayesinde siz süpürgeyi çalıştırmadan önce toz haznesinin tam kapandığından emin olmak için sensör kullanıyor.

  • Bu süpürgenin Allergy H13 filtre sistemi var. Bu filtre sistemi polen, evcil hayvan tüyleri ve tozların %99.9'unu hapsediyor.

  • Toz haznesini tek elle boşaltmak mümkün. Bu hazne boşaltma sistemi hem hijyenik oluyor hem de etrafı dağıtmıyor.

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  • Philips süpürgenin aksesuarları kolaylıkla saklanabiliyor. Hep elinizin altında olacak bu aksesuarlar süpürgenin arka bölmesine koyuluyor ve her istediğinizde alabiliyorsunuz.

  • Dijital güç kontrolü sayesinde tek bir düğmeye basarak emiş gücünü zemine göre ayarlayabiliyorsunuz. Sert bir zeminden yumuşak zemine geçerken bu düğme çok işe yarıyor.

  • Bu süpürgenin en beğenilen özelliği tüm zeminlerde yüksek performans sağlayan TriActive+ başlığı.Yüksek temizlik performansı sunan Philips süpürgenin TriActive+ başlığı, ince tozların %99,9'unun süpürülmesini sağlıyor. Bu başlık tek seferde 3 temizlik hareketi kullanıyor. Bu başlıkla halılardaki tozları derinlemesine temizlemek çok kolay. Yine bu başlık büyük kalıntıları çekmek için de ideal. hilips süpürgenin bir diğer başlığı ise yumuşak fırçası. Bu süpürgenin borusuna entegre edilmiş ve her zaman kullanılmaya hazır bir başlık. Tutma yerine yerleştirilen toz fırçası aleti ise mobilyalar, düz yüzeyler ve döşemeler için uygun. Bir diğer başlık ise halıları derinlemesine temizleyen CarpetClean başlığı. Bu başlık taban tasarımı sayesinde halı üzerinde kayarak zahmetsizce tozları topluyor.

Süpürge ile birlikte gelen aksesuarlar

  • Aralık temizleme aparatı
  • Küçük başlık
  • Entegre fırça
  • Standart başlık
  • TriActive+ başlık
  • Ek başlık
  • Halı Temizleme başlığı
  • Sert zemin başlığı

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Dyson almayı düşünüyorduk. Baya araştırma yaptık, bu ürünü almaya karar verdik. Ürün çok güzel, emiş gücü inanılmaz. Bugün denedik, inanılmaz toz varmış evde onu gördük. Düşünmeden bu fiyata alınacak bir cihaz."

  • "Dyson marka şarjlı ev süpürgesi aldık. Kimse kullanamadı. Çekim gücü düşüktü. Tamire verdik geldi vs. Araştırdık. Bu üründe karar kıldık. On numara çekim gücü var. Bazen halıdan zor çekiyoruz. Neticede hiç bir ortamda gram toz bırakmıyor. Geleneksel yöntemden vazgeçmem. Kolay temizleniyor. Plastiği kaliteli. Uzun yıllar kullanılabilir bir ürün."

  • "Kesinlikle her kuruşunu hak eden mükemmel bir süpürge. Herkes emiş gücünden ve kullanım kolaylığından yeterince bahsetmiş zaten, ben de boy konusunda ekleme yapayım. Boyu uzun insanların bile rahatlıkla kullanabileceği kadar uzun bir sapı var. Ayarlaması kolay, ikide bir kayıp kısalmıyor. Çok başarılı bir ürün."

  • "Süpürge boyutları güzel, çok büyük değil. Plastik kalitesi iyi. Çekim gücü çok iyi. Powerpro max serisini alırken FC9751 modelinin Amazon stoklarına girmesini bekledim fakat artık acil ihtiyacımız olduğundan 9750 modelini aldım ki iyi yapmışım boşa beklemişim. 51 modeliyle tek farkı döner fırçalı başlığı olmaması (philips orjinal başlık satıyor alabilirsiniz) ve rengi. Motor güçleri 750 watt olarak aynı ve son derece güçlü. Maraton serisinin borudan kumandalı modellerinin tasarım saçmalığı, yüzünden bu modeli tercih ettim. Düşünmeyin, Amazondan alın. Ertesi gün geldi ve tabii ki sıfır ürün. Eski torbalı süpürge sadece ses çıkarıyormuş, halıdan çıkanlara inanamadık."
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Kaynak: Onedio

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