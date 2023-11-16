Yüksek çekim gücüyle öne çıkan Philips FC9750/07 PowerPro Max Torbasız Elektrikli Süpürge'yi sizin için inceledik

Sizin için temizlik her şeyden önce geliyorsa, yüksek çekim gücüne sahip, kullanım kolaylığı sunan, üstün teknolojik özellikleriyle öne çıkan bir süpürgeye ihtiyacınız var demektir! Piyasadaki onca model arasından hangisini alacağınıza karar veremiyor, "Verdiğim paraya değsin, kaliteli bir model olsun" diyorsanız Gülümseten Kasım Fırsatları kapsamında indirimde olan Philips FC9750/07 PowerPro Max Torbasız Elektrikli Süpürge'ye bir şans verebilirsiniz. Kullanıcılarından tam not alan o süpürgeyi sizin için inceledik.
Yüksek emiş gücüne sahip Philips FC9750/07 PowerPro Max Torbasız Elektrikli Süpürge, 900 Wattlık motoruyla temizliğe yeni bir soluk getiriyor. Dakikada 50.000 devirden yüksek verimliliğe sahip yüksek motor gücü bu süpürgeyi ev temizliği için ideal bir süpürge yapıyor.
PowerCyclone 8 teknolojisi bulunan Philips FC9750/07 PowerPro Max süpürge, daha uzun süre yüksek emiş gücü sağlıyor.
Hava akışını en üst düzeye çıkarmak ve en yüksek emiş gücünü sağlamak için güçlü bir dönme hareketi yapıyor. Yüksek bir hızla tozu havadan ayıran bu süpürge kusursuz bir temizlik yapmanıza yardımcı oluyor.
Tozları hapsederek evinizi tertemiz yapıyor. Alerji kilit sistemi sayesinde siz süpürgeyi çalıştırmadan önce toz haznesinin tam kapandığından emin olmak için sensör kullanıyor.
Bu süpürgenin Allergy H13 filtre sistemi var. Bu filtre sistemi polen, evcil hayvan tüyleri ve tozların %99.9'unu hapsediyor.
Philips süpürgenin aksesuarları kolaylıkla saklanabiliyor. Hep elinizin altında olacak bu aksesuarlar süpürgenin arka bölmesine koyuluyor ve her istediğinizde alabiliyorsunuz.
Dijital güç kontrolü sayesinde tek bir düğmeye basarak emiş gücünü zemine göre ayarlayabiliyorsunuz. Sert bir zeminden yumuşak zemine geçerken bu düğme çok işe yarıyor.
Süpürge ile birlikte gelen aksesuarlar
Kullanıcılar ne diyor?
"Dyson almayı düşünüyorduk. Baya araştırma yaptık, bu ürünü almaya karar verdik. Ürün çok güzel, emiş gücü inanılmaz. Bugün denedik, inanılmaz toz varmış evde onu gördük. Düşünmeden bu fiyata alınacak bir cihaz."
"Dyson marka şarjlı ev süpürgesi aldık. Kimse kullanamadı. Çekim gücü düşüktü. Tamire verdik geldi vs. Araştırdık. Bu üründe karar kıldık. On numara çekim gücü var. Bazen halıdan zor çekiyoruz. Neticede hiç bir ortamda gram toz bırakmıyor. Geleneksel yöntemden vazgeçmem. Kolay temizleniyor. Plastiği kaliteli. Uzun yıllar kullanılabilir bir ürün."
"Kesinlikle her kuruşunu hak eden mükemmel bir süpürge. Herkes emiş gücünden ve kullanım kolaylığından yeterince bahsetmiş zaten, ben de boy konusunda ekleme yapayım. Boyu uzun insanların bile rahatlıkla kullanabileceği kadar uzun bir sapı var. Ayarlaması kolay, ikide bir kayıp kısalmıyor. Çok başarılı bir ürün."
Kaynak: Onedio
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