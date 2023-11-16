Yüksek çekim gücüyle öne çıkan Philips FC9750/07 PowerPro Max Torbasız Elektrikli Süpürge'yi sizin için inceledik

"Dyson almayı düşünüyorduk. Baya araştırma yaptık, bu ürünü almaya karar verdik. Ürün çok güzel, emiş gücü inanılmaz. Bugün denedik, inanılmaz toz varmış evde onu gördük. Düşünmeden bu fiyata alınacak bir cihaz."

"Dyson marka şarjlı ev süpürgesi aldık. Kimse kullanamadı. Çekim gücü düşüktü. Tamire verdik geldi vs. Araştırdık. Bu üründe karar kıldık. On numara çekim gücü var. Bazen halıdan zor çekiyoruz. Neticede hiç bir ortamda gram toz bırakmıyor. Geleneksel yöntemden vazgeçmem. Kolay temizleniyor. Plastiği kaliteli. Uzun yıllar kullanılabilir bir ürün."

"Kesinlikle her kuruşunu hak eden mükemmel bir süpürge. Herkes emiş gücünden ve kullanım kolaylığından yeterince bahsetmiş zaten, ben de boy konusunda ekleme yapayım. Boyu uzun insanların bile rahatlıkla kullanabileceği kadar uzun bir sapı var. Ayarlaması kolay, ikide bir kayıp kısalmıyor. Çok başarılı bir ürün."