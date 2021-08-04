Yüksek çözünürlüklü fotoğraf makineleriyle, profesyonel görüntüler elde edin

Yunanca, Photos ve Graphos sözcüklerinin birleşmesinden meydana gelen ve insan hayatında önemli bir yeri olan fotoğraf çekmek, adeta hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Doğru fotoğraf çekmenin ise 3 temel prensibi bulunur. Bunlardan ikisi teorik olmakla birlikte biri yalnızca fotoğraf makinenizin kalitesi ile ilgili. Fotoğraflarınızın kalitesini doğrudan etkileyen fotoğraf makinesi seçimi, etkili fotoğraf çekmenin ön koşulunu sağlar. Anlarınızı, duygularınızı fotoğraflayacağınız birbirinden güzel fotoğraf makinelerini sizler için bir araya getirdik.

1- Fotoğraflarınızda titreşimi yok edin!

Fotoğraf çekimlerinde titreşim kabusunuz olmasın. DJI Osmo kamera ile titreşimi yok ederek etkili fotoğraflar çekebilirsiniz. Dahili gimballer ile eliniz hareket halinde olsa dahi fotoğraf kalitesinden asla ödün vermeyen ürün, tek tuşla fotoğraf ve video çekerek sizlere kolay bir kullanım imkanı sunuyor.

DJI Osmo Pocket 3 Eksenli Gimbal Sabitleyici Kamerayı BURADAN inceleyebilirsiniz.

2- Her şey artık çok daha net...

Olağanüstü fotoğraflar çekebileceğiniz Sony Alpha fotoğraf makinesi, ışığın az olduğu ortamlarda dahi profesyonel görüntüler elde edebilmenizi sağlıyor. Gerçek görüntüye yakınlığı ile bilinen 4K videoları çekmek, Sony fotoğraf makinesi ile çok kolay!

Sony I Sony Alpha 7C Lens Kit| Full-Frame Aynasız Fotoğraf Makinesini BURADAN inceleyebilirsiniz.

3- Gerçekliği fotoğraflarınızda hissedin...

Aydınlatması, işlemcisi ve sensörleriyle üst düzey fotoğraflar çekmenizi sağlayan Sony Alpha 7 fotoğraf makinesi, en olumsuz hava koşullarında dahi sizi yalnız bırakmıyor. Gelişmiş görüntü sabitleme özelliğiyle fotoğraftaki titremelerin öününe geçen ürüne Amazon prime ayrıcalıkları ile sahip olabilirsiniz.

Sony I Sony Alpha 7 III | Full-Frame Aynasız Fotoğraf Makinesini BURADAN inceleyebilirsiniz.

4- Büyüleyici bir fotoğraf için gerekli olan: Işık

Doğru açıdan ışıklandırma ile fotoğraflarınızdaki farkı anlayacaksınız. Fotoğraf makineniz ile uyum içerisinde kullanabileceğiniz Yongnuo ışık seti, portre, kuaför ve makyöz fotoğraf çekimlerinde en iyi yardımcınız oluyor. Işığı dengeli bir şekilde alana dağıtan ürün, kaliteli fotoğraflarınıza canlılık katacak.

Yongnuo YN308 Bi-Color Ring Led Işık Setini BURADAN inceleyebilirsiniz.

5- Bu malzemeleri nereye koyacağım demeyin

Oldukça hassas olan fotoğrafçılık ekipmanlarının korunaklı bir şekilde taşınması önemlidir. Kırılmaya ve çizilmeye karşı extra korunması gereken objektifler için ayrı bir koruma gözü olan Naneu çanta, fotoğraf makinesi, batarya, şarj aleti gibi fotoğrafçılık ekipmanlarını güvenle taşıyabilmenizi sağlıyor.

Naneu C9 Correspondent C9 Çantayı BURADAN inceleyebilirsiniz.

6- Daha geniş alanları fotoğraflayın!

Fotoğraf kalitesini etkileyen en önemli faktörlerden biri de fotoğraf makinenize uygun doğru lens seçimidir. 180 dereceye kadar geniş bir açıyla fotoğraf çekmenizi sağlayan Tokina lens, benzersiz fotoğraflarınız için vazgeçilmeziniz olacak.

Tokina AF 10-17mm F3.5-4.5 ATX NH Lensi BURADAN inceleyebilirsiniz.

7- Renkler hiç bu kadar canlı olmamıştı...

Renkler ile cisimleri tanıyan ve anlamlandıran gözler için fotoğraflarda da renkler oldukça önemlidir. Renklerin, fotoğraflarda daha doygun çıkmasını sağlayan Emolux filtre ile renklerin fotoğraflarınızdaki dansını seyredin.

Emolux Dlp-Cpl 52mm Filtreyi BURADAN inceleyebilirsiniz.

8- Bir de bu açıdan çek!

Her insan fotoğraf çekerken, fotoğrafı daha güzel gösteren açıyı arar. Fotoğrafın kalitesi için oldukça önemli bir yere sahip olan açıyı ayarlamak, kimi zaman zor bir hâl alıyor. Daha iyi açılarla fotoğraflarınızın videolarınızın kalitesini artıracak Addison tripot, kolay fotoğraf çekebilmenizi sağlıyor.

Addison ATR-23 155-51 Cm Taşıma Çantalı Tripodu BURADAN inceleyebilirsiniz.

9- En zor koşullarda dahi sizinle...

Bir fotoğraf makinesinden daha ne isteyebilirsin ki? Donmaya, suya ve darbeye karşı dayanıklılığı ile her türlü hava koşulunda Ricoh fotoğraf makinesi ile profesyonel fotoğrafçılık deneyimini yaşayın.

Ricoh WG-60 Fotoğraf Makinesini BURADAN inceleyebilirsiniz.

10- Fotoğraf keyfiniz yarıda kalmasın

Devamlı biten piller fotoğraf çekmenize engel olmasın. Nikon şarj edilebilir fotoğraf makinesi pili ile fotoğraflamaya devam edin!

Nikon 35037847 pil ve şarj cihazını BURADAN inceleyebilirsiniz.



