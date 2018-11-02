Yüksek düzeyde radyo frekans radyasyonu kanser hücrelerini tetikleyebilir

Cep telefonlarında 2G ve 3G teknolojilerinde kullanılan yüksek düzeyde radyo frekans radyasyonunun, erkek farelerde kanser hücrelerinin oluşumunu tetiklediği bildirildi.
ScienceDaily'nin haberine göre, ABD'de Ulusal Toksikoloji Programı'nın (NTP) 10 yıllık yürüttüğü çalışmada, yüksek düzeyde radyo frekans radyasyonuna maruz bırakılan erkek farelerin kalplerinde kanserli hücrelerin oluştuğu gözlendi.
Çalışmada ayrıca bu farelerde beyin ve böbrek üstü bezinde tümör oluşumuna dair bazı kanıtların elde edildiği belirtildi.
NTP'nin 2G ve 3G özelliğine sahip cep telefonlarında kullanılan gibi yüksek düzeyde radyo frekans radyasyonunun hayvan sağlığına etkisiyle ilgili şimdiye kadarki en geniş çaplı değerlendirme olan araştırması çerçevesinde özel tasarlanmış odalara yerleştirilen fareler, ana rahminden başlayarak doğal yaşam süreleri olan 2 yıla kadar yüksek düzeyde radyo frekans radyasyonuna maruz bırakıldı.
Farelerin, günde toplam 9 saat olmak üzere fasılalarla radyasyona maruz kaldığı kaydedildi.
NTP'de görevli bilim adamı John Bucher, çalışmalarında farelerin vücutlarının tamamına yüksek düzeyde radyo frekans radyasyonu verildiğine dikkati çekti.
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