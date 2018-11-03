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"Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Oturumu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 16:28 | Son Güncelleme

"Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Yedinci Toplantısı" kapsamında düzenlenen "Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Oturumu", Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko başkanlığında başladı

İSTANBUL (AA) - "Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Yedinci Toplantısı" kapsamında düzenlenen "Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Oturumu", Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko başkanlığında başladı.

Erdoğan ve Poroşenko'nun Mabeyn Köşkü'nde baş başa görüşmesinin ardından Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Oturumu'na geçildi.

Basına kapalı gerçekleşen oturum devam ediyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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