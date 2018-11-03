İSTANBUL (AA) - "Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Yedinci Toplantısı" kapsamında düzenlenen "Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Oturumu", Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko başkanlığında başladı.
Erdoğan ve Poroşenko'nun Mabeyn Köşkü'nde baş başa görüşmesinin ardından Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Oturumu'na geçildi.
Basına kapalı gerçekleşen oturum devam ediyor.
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