‘Yüksek Enflasyon En Fazla Asgari Ücretlileri ve Emeklileri Etkiliyor’

Yüksek enflasyon artışı ve kur krizi sonrasında hızla yayılan zamlar özellikle sabit gelirlilerin alım gücünü olumsuz yönde etkiledi.

DİSK’e bağlı Birleşik Metal İş Sendikası’nın araştırma merkezinin (BİSAM) hazırladığı “Açlık ve Yoksulluk Sınırı Eylül Ayı Raporu” da bu durumu gözler önüne seriyor.

BİSAM’ın raporuna göre, açlık sınırı 1857 TL’ye, yoksulluk sınırı ise 6424 TL’ye yükseldi.

BİSAM, raporunda “Asgari ücret 2017 Aralık ayında 2018 yılı için 199 TL artışla 1603 TL olarak belirlenmişti. Buna göre yoksulluk sınırındaki artış asgari ücret artış miktarının yaklaşık 6 katı oldu. Açlık sınırı 2003 yılı Eylül ayında 414 TL idi. Buna göre 15 yılda açlık sınırındaki artış 4,5 kat oldu” tespitinde bulunuyor.

Doçent Çelik: “Yüksek enflasyon en çok asgari ücretlileri ve emekliyi etkiledi”

Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nden Aziz Çelik, son aylarda baş gösteren enflasyon artışının en çok asgari ücretlilerle emekli aylığı alanları olumsuz etkilediğini söyledi.