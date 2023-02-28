HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Yüksek fiyatını görünce şaşıracağınız teknolojik ürün aksesuarları

Yüksek fiyatını görünce şaşıracağınız teknolojik ürün aksesuarları

27.02.2023 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknolojik ürünler hayatımızın büyük bir parçasını oluşturuyor. Her geçen gün yeni bir dijital ürün çıktıkça bu cihazların kullanımını kolaylaştıracak farklı aksesuarlar da üretiliyor. Bu aksesuarların fiyatları da çoğu zaman dudak uçuklatıyor. Çünkü tıpkı kendileri gibi pahalı cihazlarla birlikte kullanılıyorlar. İşte yüksek fiyatlarını görünce şaşıracağınız teknolojik ürün aksesuarları...

Yüksek fiyatını görünce şaşıracağınız teknolojik ürün aksesuarları

Teknolojik cihazları daha rahat ve güvenilir koşullarda kullanmak için farklı aksesuarlara ihtiyaç duyulur. Ayrıca bu aksesuarlar ürünlerin daha estetik görünmesine de yardımcı olur. Teknolojik ürün aksesuarlarından bazıları yalnızca ait oldukları cihazlarla kullanılabildikleri gibi bazıları bağımsız olarak kullanılabilir. Gelin, birbirinden özel teknolojik ürün aksesuarlarına birlikte bakalım.

Telefonunuzu daha dikkat çekici bir hâle getirin

Adsız tasarım - 2023-02-28T110018.727

Telefonlar artık herkes için bir tarz hâline geldi. Bu yüzden nasıl göründükleri de çok önemli. Telefon modelinizi sık sık değiştiremeseniz bile dış görünüşünü farklı kaplarla istediğiniz kadar değiştirebilirsiniz. Günümüzde birbirinden farklı telefon kapları üretiliyor. Bu kaplar farklı desenler, renkler ve görsellerle şekilleniyor.

Tabletleriniz için de pek çok kılıf bulabilmeniz mümkün

Adsız tasarım - 2023-02-28T110309.582

Tıpkı telefonlar gibi tabletler için de çeşitli kılıflar üretiliyor. Bu kılıflar sadece görsel amaçlı değil koruma amaçlı da kullanılıyor. Apple iPad Air (5. nesil) için Smart Folio kullanırsanız iPad'inizi darbelere ve çizilmeye karşı koruyabilirsiniz. Kılıfların bazıları su geçirmez ya da çift katmanlı olabiliyor. Üstelik tablet kılıfları da tıpkı telefon kapları gibi farklı desenlere ve tasarımlara sahip olabiliyor. Bazı kılıflar katlanarak tabletin dik durmasına yardımcı oluyor bazıları ise yalnızca yüzeyi korumak üzere kullanılıyor.

Ürünü İncele

Çizim yeteneğinizi dijital ortama taşıyan kalemler

Fiyatına inanamayacağınız teknolojik ürün aksesuarları

Artık birçok meslek grubu çalışmalarını teknolojik aletler kullanarak yapıyor. Özellikle tablet ve telefonlarda yapılan tasarımlar için bu gibi cihazlara özel olarak geliştirilen kalemlerden kullanmak gerekiyor. Çünkü bu kalemler elektronik cihazın ekranını çizmiyor ve ince detayları kolaylıkla yapabilmenize imkân tanıyor. Çizim faaliyetlerine göre farklı modelde kalemler kullanmak mümkün. O yüzden bu ürün için de zaman zaman birçok farklı çeşit karşınıza çıkabiliyor. Uç yapısı, elde tutuşu ve birçok farklı özellikleriyle hayatınızda mutlaka olması gereken bu kalemler not alırken de size yardımcı oluyor.

Bilgisayarlarınızı daha kolay taşıyın

Fiyatına inanamayacağınız teknolojik ürün aksesuarları

Artık bilgisayarlar ve tabletler için el çantaları yerine sırt çantaları daha çok kullanılıyor. Samsonite Notebook Sırt Çantası gibi farklı ürünler, çantanızı olumsuz hava koşullarından ve darbelerden koruduğu için avantaj sağlıyor. Çantaların dış ve iç yüzeyinde kullanılan malzemeler, bölmeleri ve diğer özellikleri, fiyatlarındaki değişimi etkiliyor. Ayrıca bazı çantaların içinde bulunan farklı teknolojik avantajlar hayatınızı kolaylaştırıyor. Örneğin telefonunuzu ya da kulaklığınızı güneş enerjisiyle şarj etmenize yardımcı olan çantalar, gün boyu kurtarıcınız oluyor. Bir çantadan çok daha fazlasını bekliyorsanız mutlaka bu tarz ürünleri denemelisiniz.

Ürünü İncele

Airpodsunuzu saklarken bir yandan da şarj edin

Adsız tasarım - 2023-02-28T110443.499

Kablosuz kulaklıklar artık birçok kişinin vazgeçilmezi hâline geldi. Bu kulaklıkları saklarken bir yandan da şarj edebileceğiniz Apple AirPods (2.Nesil) ve Kablolu Şarj Kutusu gibi ürünler de son dönemde çok sık kullanılıyor. Çünkü kısa sürede kulaklıklarınız şarj oluyor ve aynı zamanda muhafaza ediliyor. Çantanıza ya da poşetinize atarak daha kolay taşıyabileceğiniz kulaklıklarınız böylece kaybolmuyor.

Ürünü İncele

Yazı yazarken ışıl ışıl parlayan klavyeler

Fiyatına inanamayacağınız teknolojik ürün aksesuarları

Bilgisayar artık birçok kişinin işiyle ya da ilgi alanlarıyla ilgili faaliyetler yürüttüğü bir cihaz. İşin içine bir de internet girince bilgisayarların gelişimi de kaçınılmaz oldu. Özellikle son dönemlerde bilgisayarlara dâhil edilen aksesuarların birçok yeni modeli çıkarıldı. Bunlar arasında ışıklı klavyeler de bulunuyor. Gece karanlığında bile görülebilen harfler bir yana ürün, göz yormayan ışığıyla da dikkat çekiyor.

Çekim kalitenizi artıracak filtreler

Fiyatına inanamayacağınız teknolojik ürün aksesuarları

Fotoğraf makineleri birçok farklı çekim moduna sahip. Üstelik en tecrübesiz fotoğrafçı bile sadece birkaç adımda harika fotoğraflar çekebiliyor. Durum böyle olunca fotoğraf makinelerinde kullanılmak üzere birçok yeni ürün geliştirildi. ND filtre olarak bilinen filtreler de en çok kullanılan aksesuarlar arasında bulunuyor. Fiyatlarına çok şaşıracağınız ND filtreler, fazla pozlama yapılacağı durumlarda ya da güneşin kameraya vurduğu anlarda tercih edilebiliyor.

Kabloya ihtiyaç duymadan şarj gereksiniminizi karşılayın

Fiyatına inanamayacağınız teknolojik ürün aksesuarları

Birçok elektronik aletiniz için pratik ve kablosuz şarj aletine ihtiyaç duyabilirsiniz. Apple MagSafe Duo Şarj Aygıtı gibi ürünler sayesinde ister evde ister arabada telefonlarınızı hiçbir yere bağlamadan anında şarj edebilirsiniz. Böylece sürekli birbirine dolaşan kablolardan da kurtulmuş olursunuz. Yanınızda kolayca taşıyabileceğiniz şarj istasyonunuz sayesinde telefonunuz kapanacak mı endişesi yaşamayacaksınız.

Ürünü İncele

Arabada giderken telefonunuzu elinizde tutmanıza gerek yok

Adsız tasarım - 2023-02-27T175357.720

Araçta giderken telefonu daha net görebilmek ve önünüzde tutabilmek içinXiaomi 20W Wireless Araç Şarj Cihazı Telefon Tutacağı gibi ürünlere ihtiyacınız olabilir. Böylece hem navigasyonu hem aramalarınızı daha iyi kontrol edebilirsiniz. Ayrıca sürekli gelişen ve değişen bu ürünler telefonlarınızı araçta giderken şarj edebilmenize de imkân tanıyor. Araç tipiniz ne olursa olsun kullanabileceğiniz bu araç tripodları sayesinde yolculuk ederken kendinizi çekebilir ve görüntülü görüşmeler yapabilirsiniz.

Ürünü İncele

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!
Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

İlginizi Çekebilir

Kaliteli video ve fotoğraflar çekmenizi sağlayacak en iyi telefon tripodları

Kaliteli video ve fotoğraflar çekmenizi sağlayacak en iyi telefon tripodları

 En yakın arkadaşınız olmaya aday, en iyi tablet modelleriyle tanışın!

En yakın arkadaşınız olmaya aday, en iyi tablet modelleriyle tanışın!

 Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

 Spor takibi yapan akıllı bileklikler ve saatler kilo vermeye yardımcı olur mu? İşte cevabı!

Spor takibi yapan akıllı bileklikler ve saatler kilo vermeye yardımcı olur mu? İşte cevabı!

 İstek değil ihtiyaç! Hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

İstek değil ihtiyaç! Hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

 Kişisel asistanınız olup yaşam kalitenizi artıracak! İşte 2023'ün en iyi akıllı saatleri

Kişisel asistanınız olup yaşam kalitenizi artıracak! İşte 2023'ün en iyi akıllı saatleri

 Yanınızdan ayırmak istemeyeceksiniz! İşte 2022'ye damgasını vuran tablet modelleri

Yanınızdan ayırmak istemeyeceksiniz! İşte 2022'ye damgasını vuran tablet modelleri

 Kolay taşınıyor, her işi hallediyor! İşte tablet kullanmak için 8 sebep

Kolay taşınıyor, her işi hallediyor! İşte tablet kullanmak için 8 sebep

 Kalitesine hayran kalacağınız en iyi tablet modelleriyle tanışın!

Kalitesine hayran kalacağınız en iyi tablet modelleriyle tanışın!

 En çok satanlarda zirvede, her bütçeye ve beğeniye uygun! İşte en sevilen o kulaklıklar

En çok satanlarda zirvede, her bütçeye ve beğeniye uygun! İşte en sevilen o kulaklıklar

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
iPhone Telefon kılıfı samsonite samsonite çanta samsonite sırt çantası su geçirmez telefon kılıfı tablet kılıfı telefon kılıfları telefon tutacağı çizim kalemi

İş birliği İçerikleri

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Soğuk havalarda dudaklarınızın çatlamaması için neler yapabilirsiniz? İşte yumuşacık dudakların sırrı!

Soğuk havalarda dudaklarınızın çatlamaması için neler yapabilirsiniz? İşte yumuşacık dudakların sırrı!

Daha iyi temizleyen hangisi? Robot süpürge mi yoksa el süpürgesi mi? İşte yanıtı!

Daha iyi temizleyen hangisi? Robot süpürge mi yoksa el süpürgesi mi? İşte yanıtı!

Havalı görünmek istiyorsanız bu kazak modellerine bakmadan geçmeyin!

Havalı görünmek istiyorsanız bu kazak modellerine bakmadan geçmeyin!

TikTok'ta viral oldular! İşte herkesin konuştuğu en etkili TikTok ürünleri

TikTok'ta viral oldular! İşte herkesin konuştuğu en etkili TikTok ürünleri

Vücut tipinize uygun sporcu sütyenlerini keşfedin, konforun keyfini yaşayın

Vücut tipinize uygun sporcu sütyenlerini keşfedin, konforun keyfini yaşayın

Tümünü Gör
Vücut tipinize uygun sporcu sütyenlerini keşfedin, konforun keyfini yaşayın

Vücut tipinize uygun sporcu sütyenlerini keşfedin, konforun keyfini yaşayın

Takı aşıkları buraya! Seyahatlerinizde kurtarıcınız olacak...

Takı aşıkları buraya! Seyahatlerinizde kurtarıcınız olacak...

Vücut ısısını dengeliyor, geceyi konforla geçirmenizi sağlıyor! Kaliteli uyku için bir de yün yorgan deneyin

Vücut ısısını dengeliyor, geceyi konforla geçirmenizi sağlıyor! Kaliteli uyku için bir de yün yorgan deneyin

Teknoloji harikası bu elektrik süpürgeleriyle temizlik dert olmaktan çıkacak!

Teknoloji harikası bu elektrik süpürgeleriyle temizlik dert olmaktan çıkacak!

Kar kış dinlemeden gezmenin tadını çıkarabileceğiniz en kaliteli içlikleri sizin için seçtik

Kar kış dinlemeden gezmenin tadını çıkarabileceğiniz en kaliteli içlikleri sizin için seçtik

Gün boyu ayakta duruyorsanız konfor için mutlaka denemelisiniz

Gün boyu ayakta duruyorsanız konfor için mutlaka denemelisiniz

Tümünü Gör
Gün boyu ayakta duruyorsanız konfor için mutlaka denemelisiniz

Gün boyu ayakta duruyorsanız konfor için mutlaka denemelisiniz

Üzerinizdeyken kendinizi âdeta stil ikonu gibi hissedeceksiniz!

Üzerinizdeyken kendinizi âdeta stil ikonu gibi hissedeceksiniz!

Ocakta ya da fırında kalan kurumuş ve inatçı yağlar nasıl çıkartılır?

Ocakta ya da fırında kalan kurumuş ve inatçı yağlar nasıl çıkartılır?

Sokak stilinin vazgeçilmezi bomber ceketleri keşfedin, en havalı siz olun!

Sokak stilinin vazgeçilmezi bomber ceketleri keşfedin, en havalı siz olun!

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Jilet gibi ütü yapmanın püf noktalarını öğrenmek ister misiniz?

Jilet gibi ütü yapmanın püf noktalarını öğrenmek ister misiniz?

Tümünü Gör

Benzer Teknoloji İçerikleri

Daha iyi temizleyen hangisi? Robot süpürge mi yoksa el süpürgesi mi? İşte yanıtı!

Daha iyi temizleyen hangisi? Robot süpürge mi yoksa el süpürgesi mi? İşte yanıtı!

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Isınma problemine hızlı ve etkili bir çözüm arıyorsanız kule tipi ısıtıcılara mutlaka göz atın

Isınma problemine hızlı ve etkili bir çözüm arıyorsanız kule tipi ısıtıcılara mutlaka göz atın

Jilet gibi ütü yapmanın püf noktalarını öğrenmek ister misiniz?

Jilet gibi ütü yapmanın püf noktalarını öğrenmek ister misiniz?

Spor takibi yapan akıllı bileklikler ve saatler kilo vermeye yardımcı olur mu? İşte cevabı!

Spor takibi yapan akıllı bileklikler ve saatler kilo vermeye yardımcı olur mu? İşte cevabı!

Etkili bir sunum için ona ihtiyacınız var! İşte en iyi sunum kumandası modelleri

Etkili bir sunum için ona ihtiyacınız var! İşte en iyi sunum kumandası modelleri

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Dünya onu konuşmuştu! ChatGPT hakkında dikkat çeken haber

Dünya onu konuşmuştu! Dikkat çeken haber

Dünya devi için flaş iddia: "200 çalışanı daha işten çıkardı"

Flaş iddia: "200 çalışanı daha işten çıkardı"

Sonuca çok şaşıracaksınız: Robot süpürgeler mi yoksa el süpürgeleri mi daha iyi temizliyor?

Daha iyi temizleyen hangisi? Robot süpürge mi yoksa el süpürgesi mi? İşte yanıtı!

Sunumlarınızı rahat yapabilmeniz adına en iyi sunum kumandası tavsiyeleri

Etkili bir sunum için ona ihtiyacınız var! İşte en iyi sunum kumandası modelleri

Sosyal medya kullanıcıları fark etti YouTube doğruladı! Milyonların kullandığı platformda çarpıcı gelişme...

Sosyal medya kullanıcıları fark etti YouTube doğruladı! Çarpıcı gelişme

Ustaların tercihi en iyi ve kullanışlı avuç taşlama makineleri

Ustaların tercihi en iyi ve kullanışlı avuç taşlama makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.