Yüksek fiyatını görünce şaşıracağınız teknolojik ürün aksesuarları

Teknolojik cihazları daha rahat ve güvenilir koşullarda kullanmak için farklı aksesuarlara ihtiyaç duyulur. Ayrıca bu aksesuarlar ürünlerin daha estetik görünmesine de yardımcı olur. Teknolojik ürün aksesuarlarından bazıları yalnızca ait oldukları cihazlarla kullanılabildikleri gibi bazıları bağımsız olarak kullanılabilir. Gelin, birbirinden özel teknolojik ürün aksesuarlarına birlikte bakalım.

Telefonunuzu daha dikkat çekici bir hâle getirin

Telefonlar artık herkes için bir tarz hâline geldi. Bu yüzden nasıl göründükleri de çok önemli. Telefon modelinizi sık sık değiştiremeseniz bile dış görünüşünü farklı kaplarla istediğiniz kadar değiştirebilirsiniz. Günümüzde birbirinden farklı telefon kapları üretiliyor. Bu kaplar farklı desenler, renkler ve görsellerle şekilleniyor.

Tabletleriniz için de pek çok kılıf bulabilmeniz mümkün

Tıpkı telefonlar gibi tabletler için de çeşitli kılıflar üretiliyor. Bu kılıflar sadece görsel amaçlı değil koruma amaçlı da kullanılıyor. Apple iPad Air (5. nesil) için Smart Folio kullanırsanız iPad'inizi darbelere ve çizilmeye karşı koruyabilirsiniz. Kılıfların bazıları su geçirmez ya da çift katmanlı olabiliyor. Üstelik tablet kılıfları da tıpkı telefon kapları gibi farklı desenlere ve tasarımlara sahip olabiliyor. Bazı kılıflar katlanarak tabletin dik durmasına yardımcı oluyor bazıları ise yalnızca yüzeyi korumak üzere kullanılıyor.

Çizim yeteneğinizi dijital ortama taşıyan kalemler

Artık birçok meslek grubu çalışmalarını teknolojik aletler kullanarak yapıyor. Özellikle tablet ve telefonlarda yapılan tasarımlar için bu gibi cihazlara özel olarak geliştirilen kalemlerden kullanmak gerekiyor. Çünkü bu kalemler elektronik cihazın ekranını çizmiyor ve ince detayları kolaylıkla yapabilmenize imkân tanıyor. Çizim faaliyetlerine göre farklı modelde kalemler kullanmak mümkün. O yüzden bu ürün için de zaman zaman birçok farklı çeşit karşınıza çıkabiliyor. Uç yapısı, elde tutuşu ve birçok farklı özellikleriyle hayatınızda mutlaka olması gereken bu kalemler not alırken de size yardımcı oluyor.

Bilgisayarlarınızı daha kolay taşıyın

Artık bilgisayarlar ve tabletler için el çantaları yerine sırt çantaları daha çok kullanılıyor. Samsonite Notebook Sırt Çantası gibi farklı ürünler, çantanızı olumsuz hava koşullarından ve darbelerden koruduğu için avantaj sağlıyor. Çantaların dış ve iç yüzeyinde kullanılan malzemeler, bölmeleri ve diğer özellikleri, fiyatlarındaki değişimi etkiliyor. Ayrıca bazı çantaların içinde bulunan farklı teknolojik avantajlar hayatınızı kolaylaştırıyor. Örneğin telefonunuzu ya da kulaklığınızı güneş enerjisiyle şarj etmenize yardımcı olan çantalar, gün boyu kurtarıcınız oluyor. Bir çantadan çok daha fazlasını bekliyorsanız mutlaka bu tarz ürünleri denemelisiniz.

Airpodsunuzu saklarken bir yandan da şarj edin

Kablosuz kulaklıklar artık birçok kişinin vazgeçilmezi hâline geldi. Bu kulaklıkları saklarken bir yandan da şarj edebileceğiniz Apple AirPods (2.Nesil) ve Kablolu Şarj Kutusu gibi ürünler de son dönemde çok sık kullanılıyor. Çünkü kısa sürede kulaklıklarınız şarj oluyor ve aynı zamanda muhafaza ediliyor. Çantanıza ya da poşetinize atarak daha kolay taşıyabileceğiniz kulaklıklarınız böylece kaybolmuyor.

Yazı yazarken ışıl ışıl parlayan klavyeler

Bilgisayar artık birçok kişinin işiyle ya da ilgi alanlarıyla ilgili faaliyetler yürüttüğü bir cihaz. İşin içine bir de internet girince bilgisayarların gelişimi de kaçınılmaz oldu. Özellikle son dönemlerde bilgisayarlara dâhil edilen aksesuarların birçok yeni modeli çıkarıldı. Bunlar arasında ışıklı klavyeler de bulunuyor. Gece karanlığında bile görülebilen harfler bir yana ürün, göz yormayan ışığıyla da dikkat çekiyor.

Çekim kalitenizi artıracak filtreler

Fotoğraf makineleri birçok farklı çekim moduna sahip. Üstelik en tecrübesiz fotoğrafçı bile sadece birkaç adımda harika fotoğraflar çekebiliyor. Durum böyle olunca fotoğraf makinelerinde kullanılmak üzere birçok yeni ürün geliştirildi. ND filtre olarak bilinen filtreler de en çok kullanılan aksesuarlar arasında bulunuyor. Fiyatlarına çok şaşıracağınız ND filtreler, fazla pozlama yapılacağı durumlarda ya da güneşin kameraya vurduğu anlarda tercih edilebiliyor.

Kabloya ihtiyaç duymadan şarj gereksiniminizi karşılayın

Birçok elektronik aletiniz için pratik ve kablosuz şarj aletine ihtiyaç duyabilirsiniz. Apple MagSafe Duo Şarj Aygıtı gibi ürünler sayesinde ister evde ister arabada telefonlarınızı hiçbir yere bağlamadan anında şarj edebilirsiniz. Böylece sürekli birbirine dolaşan kablolardan da kurtulmuş olursunuz. Yanınızda kolayca taşıyabileceğiniz şarj istasyonunuz sayesinde telefonunuz kapanacak mı endişesi yaşamayacaksınız.

Arabada giderken telefonunuzu elinizde tutmanıza gerek yok

Araçta giderken telefonu daha net görebilmek ve önünüzde tutabilmek içinXiaomi 20W Wireless Araç Şarj Cihazı Telefon Tutacağı gibi ürünlere ihtiyacınız olabilir. Böylece hem navigasyonu hem aramalarınızı daha iyi kontrol edebilirsiniz. Ayrıca sürekli gelişen ve değişen bu ürünler telefonlarınızı araçta giderken şarj edebilmenize de imkân tanıyor. Araç tipiniz ne olursa olsun kullanabileceğiniz bu araç tripodları sayesinde yolculuk ederken kendinizi çekebilir ve görüntülü görüşmeler yapabilirsiniz.

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