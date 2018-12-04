Yüksek fiyatlar Apple’a pahalıya mal oldu

Günümüz dünyasında teknoloji ve yazılım üzerinde kurulu olan şirketler zirveye oynuyor. Genel itibariyle dünyanın en değerli şirketlerine baktığımızda pek çoğunun teknoloji, internet ve yazılım odaklı olduğunu görüyoruz.

Nitekim Apple da bu şirketlerden biri. iPhone ile birlikte büyük bir çıkış yakalayan Cupertino merkezli şirket, bu başarısını genele yaymayı da bildi.

Geçmişe baktığımızda, Apple’ın bir dönem ne kadar zorda olduğunu ve iflasın eşiğine geldiğini görüyoruz. Hatta sırf bu yüzden şirketin kurucusu ve CEO’su olan Steve Jobs, kendi kurduğu şirketten kovulmuştu.

Nitekim, Jobs şirketine geri döndükten sonra Apple hızlı bir şekilde zirveye yol almaya başladı. iPod ile başlayan süreç, iPhone ile zirve yaptı.

Sıfırdan zirveye



Apple’ın işletim sistemine sahip bir akıllı telefon üretmesi, teknoloji tutkunlarının büyük ilgisini çekmişti. Cupertino merkezli şirketin ilk iPhone’u duyurduğu zaman, müzik çalar, telefon ve web tarayıcısı için ayrı cihazlar edinmek gerekiyordu. Apple bunların hepsini tek bir cihaz içinde sunarak kullanıcıların dikkatini çekmeyi başarmıştı.