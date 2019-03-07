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Yüksek gerilim direğinde çalışan işçiye yıldırım çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 19:49 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde arızayı gidermek için yüksek gerilim diğerine çıkan DEDAŞ görevlisi yıldırım çarpması sonucu öldü

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, elektrik arızasını gidermek için yüksek gerilim direğine çıkan Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) görevlisi, yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, DEDAŞ görevlisi Tuncay Erkul (29), ilçeye bağlı Akköy Mahallesi'ndeki elektrik arızasını gidermek için yüksek gerilim direğine çıktı. Erkul'a çalışma yaptığı sırasında yıldırım çarptı.

Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Erkul'un hayatını kaybettiğini tespit etti.

Erkul'un cenazesi incelemenin ardından Bismil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bismil DEDAŞ Yıldırım

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