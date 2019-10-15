HABER

Yüksek gerilim hatlarında tazyikli su ile temizlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 14:15 | Son Güncelleme

Ana trafodan ilçeye enerji dağıtımını sağlayan yüksek gerilim hatları tazyikli suyla yıkanarak temizleniyor.Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, ana trafodan ilçeye enerji ulaşımını sağlayan yüksek gerilim hatları hava şartlarından ileri gelen kirlenmelere bağlı olarak ortaya çıkan tozların kışın yağan yağmur ile çamurlaşması yalıtımın azalması sebebiyle izolatörler şirkete ait araçla temizleniyor.En son 12 yıl önce yapıldığı öğrenilen uygulamada, İslahiye ve Nurdağı’nda yüksek gerilim hatlarındaki izolatörlerin temizlenmesi amacıyla oluşturulan iki ekip önce enerjiyi kesiyor.

Ana trafodan ilçeye enerji dağıtımını sağlayan yüksek gerilim hatları tazyikli suyla yıkanarak temizleniyor.
Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, ana trafodan ilçeye enerji ulaşımını sağlayan yüksek gerilim hatları hava şartlarından ileri gelen kirlenmelere bağlı olarak ortaya çıkan tozların kışın yağan yağmur ile çamurlaşması yalıtımın azalması sebebiyle izolatörler şirkete ait araçla temizleniyor.
En son 12 yıl önce yapıldığı öğrenilen uygulamada, İslahiye ve Nurdağı’nda yüksek gerilim hatlarındaki izolatörlerin temizlenmesi amacıyla oluşturulan iki ekip önce enerjiyi kesiyor. Enerji kontrol çubuğu ile yapılan kontrolün ardından teknik ekipten onay alınarak, yıkama işlemine geçiliyor.
Her iki ilçede toplam yaklaşık 6 bin yüksek gerilim direğindeki izolatörlerin yıkanması hedefleniyor.

Yüksek gerilim hatlarında tazyikli su ile temizlik

Yüksek gerilim hatlarında tazyikli su ile temizlik

Yüksek gerilim hatlarında tazyikli su ile temizlik

Yüksek gerilim hatlarında tazyikli su ile temizlik

Yüksek gerilim hatlarında tazyikli su ile temizlik

Yüksek gerilim hatlarında tazyikli su ile temizlik

Yüksek gerilim hatlarında tazyikli su ile temizlik

Yüksek gerilim hatlarında tazyikli su ile temizlik

Yüksek gerilim hatlarında tazyikli su ile temizlik

Yüksek gerilim hatlarında tazyikli su ile temizlik

Yüksek gerilim hatlarında tazyikli su ile temizlik

Yüksek gerilim hatlarında tazyikli su ile temizlik

Yüksek gerilim hatlarında tazyikli su ile temizlik

Yüksek gerilim hatlarında tazyikli su ile temizlik

Yüksek gerilim hatlarında tazyikli su ile temizlik
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

ABD'den skandal Türkiye kararı!

ABD'den skandal Türkiye kararı!

Şenol Güneş ve Burak Yılmaz'a şok sözler

Şenol Güneş ve Burak Yılmaz'a şok sözler

Merih Demiral'ın hareketi sosyal medyayı salladı

Merih Demiral'ın hareketi sosyal medyayı salladı

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

New York Times'tan flaş İncirlik iddiası

New York Times'tan flaş İncirlik iddiası

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TSK ve MİT'in ortak operasyon: 2 PKK'lı terörist öldürüldü

TSK ve MİT'in ortak operasyon: 2 PKK'lı terörist öldürüldü

Afyonkarahisar TEM Şube Müdürü Arif Alpaslan aracında ölü bulundu

TEM Şube Müdürü aracında ölü bulundu

Son dakika! MSB: Münbiç bölgesinden yapılan saldırıda 1 asker şehit oldu, 8 asker yaralandı

Barış Pınarı Harekatı'ndan acı haber!

Silah ve kapı kolundaki parmak izleri Nadira Kadirova'ya ait çıktı!

Nadira Kadirova'nın ölümüyle ilgili flaş gelişme!

Son dakika: Kızıltepe'ye havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Kızıltepe'ye havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Ceylanpınar'da gazetecilerin ve doktorların kaldığı otele havan düştü

Gazeteciler ve doktorların bulunduğu otele havan düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.