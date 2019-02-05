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Yüksek gerilim hattı direğine çıkan genç, yürekleri ağza getirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 01:15 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da akşam saatlerinde yüksek gerilim hattı direğine çıkan bir gencin intihar girişiminde bulunması büyük paniğe neden oldu.Afyonkarahisar’da akşam saatlerinde bir alışveriş merkezi girişinde bulunan yüksek gerilim hattının geçtiği elektrik direğine tırmanan bir genç intihar girişiminde bulundu.

Yüksek gerilim hattı direğine çıkan genç, yürekleri ağza getirdi

Afyonkarahisar’da akşam saatlerinde yüksek gerilim hattı direğine çıkan bir gencin intihar girişiminde bulunması büyük paniğe neden oldu.
Afyonkarahisar’da akşam saatlerinde bir alışveriş merkezi girişinde bulunan yüksek gerilim hattının geçtiği elektrik direğine tırmanan bir genç intihar girişiminde bulundu. Görevliler tarafından ilk olarak yüksek gerilim hattından geçen elektrik akımı kesilirken başka bir gencinde elektrik direğinin yarı yerine kadar çıkarak intihar etmek isteyen şahsı ikna etmeye çalıştığı gözlendi. Dakikalarca elektrik direğinin tepesinde intihar etmek istediği gözlenen genç olay yerine gelen İtfaiye ekiplerince ikna edilerek elektrik direğinden indirildiği öğrenildi.
İntihar girişiminde bulanan gencin psikolojik sorunlarının olduğu ve bu yüzden yüksek gerilim hattı direğine çıktığı belirtildi.

Yüksek gerilim hattı direğine çıkan genç, yürekleri ağza getirdi

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