HABER

Yüksek gerilim hattı direğine salıncak kurdular

YAŞAM HABERLERİ  | 08.09.2019 11:37 | Son Güncelleme

ERZURUM merkez Yakutiye ilçesinde kentsel dönüşüm uygulanan, ancak park yapılmayan Şehitler Mahallesi'nde çocuklar, yüksek gerilim hattı direğine salıncak kurdu.

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM merkez Yakutiye ilçesinde kentsel dönüşüm uygulanan, ancak park yapılmayan Şehitler Mahallesi'nde çocuklar, yüksek gerilim hattı direğine salıncak kurdu.

Merkez Yakutiye ilçesi Şehitler Mahallesi'nde uygulanan kentsel dönüşüm sonrası gecekondular yıkılarak yerlerine apartmanlar inşa edildi. Ancak park ya da sosyal donatı alanları yapılmadı. Oyun alanları kısıtlı olan mahallede çocuklar, yüksek gerilim hattı direğine salıncak kurdu. Yüksek gerilim kablolarını taşıyan direkte tehlikeye aldırış etmeden salıncakta sallanan çocuklar, yetkililerden park yapmasını istedi.

Mahallede park olmadığı için çocukların yüksek gerilim hattı direğine salıncak kurduğunu söyleyen Yavuz Coşkun, "Çocuklar yağmurlu günlerde bile buraya salıncak kuruyorlar. Herhangi bir önlem yok. İlgililere kaç kez park kurulsun diye talebimiz oldu. Çocukları engelleyemiyoruz, tedirgin oluyoruz. Çocuklarımızın can güvenliğinden kaygı duyuyoruz" dedi.

Çocuklarını oyun oynamak için dışarı bırakmadığını ifade eden Ahmet Özhan ise "Mahallede dışarı çıkan çocuklar toz- toprak içinde oynuyor. Kaç kez mahallemize bir park yapılmasını istedik ama bir çözüm bulunamadı. Artık sesimizin duyulmasını istiyoruz" diye konuştu.

PARTNER'Susamam' ile salladılar'Susamam' ile salladılar
Gebze spotçular çarşısında çıkan yangın korkuttuGebze spotçular çarşısında çıkan yangın korkuttu
Lastiği patlayan minibüs, şarampole devrildi: 5 yaralıLastiği patlayan minibüs, şarampole devrildi: 5 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Okuryazarlık Seferberliği'nde sayı 1 milyona yaklaştı

'Okuryazarlık Seferberliği'nde sayı 1 milyona yaklaştı

Hastane önünde kalabalık gittikçe arttı! Büyük gerginlik!

Hastane önünde kalabalık gittikçe arttı! Büyük gerginlik!

Murat Yıldırım'dan 'Kim Milyoner Olmak İster' kararı

Murat Yıldırım'dan 'Kim Milyoner Olmak İster' kararı

Hayat öpücüğü Ozan Tufan'dan

Hayat öpücüğü Ozan Tufan'dan

Türkiye ve ABD kara birliklerinden Suriye'de ortak devriye

Türkiye ve ABD kara birliklerinden Suriye'de ortak devriye

Haberi Trump duyurdu! 'Tüm görüşmeleri durdurdum'

Haberi Trump duyurdu! 'Tüm görüşmeleri durdurdum'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Sır perdesi 44 gün sonra aralandı! Oğlu her şeyi itiraf etti

Sır perdesi 44 gün sonra aralandı! Oğlu her şeyi itiraf etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzincan’da yolcu otobüsü yandı, faciadan dönüldü

Faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü yandı

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı: 2 yaralı

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Kırıkkale'de düğünde silahlı kavga: 5 yaralı

Düğünde silahlı kavga: Yaralı ve gözaltılar var

Muş'ta zehirlenme şüphesi: 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

Zehirlenme şüphesi! 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.