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Yüksek gerilim hattı Iğdırlı Yusuf'un kabusu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 12:26 | Son Güncelleme

Erzurum'da hayvan otlatırken elindeki sopa yüksek gerilim hattına temas edince akıma kapılan, vücudunda 2. ve 3. derecede yanıklar oluşan 13 yaşındaki Iğdırlı Yusuf Akdemir, yaşadığı korkuyu unutamıyor - Hasta Yusuf Akdemir: - "Yüksek gerilim hattının geçtiği kablo hayvan otlattığımız arazide yere yakın mesafedeydi. Elimdeki sopayı yüksek gerilim hattına değdirince bayılmışım. Ağrıların çok oluyor. Ayak ve kollarım ile göğsüm yandı. Yaşadığım olayı unutamıyorum" - Yusuf'un babası Seyat Akdemir: - " Çocuğumun elinde sopa vardı, sopayı yüksek gerilim hattına vurunca çarpıldı, vücudu ile kolları hep yandı. Perişan ve mağdur olduk"

İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da çoban babasıyla hayvan otlatırken elindeki sopanın yüksek gerilim hattına temasıyla akıma kapılması sonucu iki ayağı, kolu ile vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan 13 yaşındaki Iğdırlı Yusuf Akdemir'in yaşadığı olay, kabusu oldu.

Iğdır'da yaşayan 4 çocuk babası Seyat Akdemir, bir hafta önce oğlu Yusuf Akdemir ile çobanlık yapmak için Erzurum'un Horasan ilçesindeki Yaylacık Mahallesi kırsalına geldi.

Engebeli arazide hayvanların otladığı esnada Yusuf Akdemir, elindeki sopayı yüksek gerilim hattına temas ettirince akıma kapılarak yaralandı.

Akdemir'i olay sonrası sırtında taşıyarak yol kenarına indiren baba Seyat, 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi.

Vücudunun çeşitli yerlerinden 2. ve 3. derece derece yanık oluşan Akdemir, ambulans ile kaldırıldığı Horasan Devlet Hastanesindeki ilk müdahale sonrası Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi (BEAH) Yanık Merkezine sevk edildi.

Halen tedavisi süren ve yaşadığı korkuyu unutamayan Akdemir, iyileşip okuluna gideceği günü umutla bekliyor.

Akdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın etkisinden kurtulamadığını belirterek hem yanması hem de okulundan geri kalması nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını söyledi.

Çoban babasına yardım etmek için Erzurum'a geldiğini ifade eden Akdemir, "Yüksek gerilim hattının geçtiği kablo hayvan otlattığımız arazide yere yakın mesafedeydi. Elimdeki sopayı yüksek gerilim hattına değdirince bayılmışım. Ağrıların çok oluyor. Ayak ve kollarım ile göğsüm yandı. Yaşadığım olayı unutamıyorum." dedi.

- "Başıma gelen olay her gece rüyama giriyor"

Akdemir, yaşadığı olayı unutamadığını anlatarak, "Ayaklarım ve elim ile vücudumda derin yanıklar oluştu. Canım çok acıyor. Bir an önce iyileşip okula gitmek istiyorum, okulumu çok özledim. Çocuklar tehlikeli şeylerle uğraşmasınlar, yoksa sonları benim gibi olur. Tek isteğim, iyileşmek ve okula gitmek. Elektriğe çarpıldığım günü hiç unutamıyorum. Başıma gelen olay her gece rüyama giriyor, artık kabusum haline geldi." diye konuştu.

Yusuf'un babası Seyat Akdemir de Iğdır'dan Erzurum'a çobanlık yapmak için geldiğini söyledi.

Hayvanları araziye otlatmak için çıkardıklarını anlatan Akdemir, oğlunun başına gelen talihsiz olaya çok üzüldüğünü belirterek, olay sonrası 112 acil servisi arayarak yardım talebinde bulunduğunu ifade etti.

Akdemir, oğlunun acısına dayanamayıp ambulansı beklemeden taksi ile Horasan ilçesine gittiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Ambulansı aradık ancak uzakta olduğumuz için taksi ile Horasan'a gitmeye karar verdim ve oğlumu sırtıma alıp yola çıktık. Çocuğumun elinde sopa vardı, sopayı yüksek gerilim hattına vurunca çarpıldı, vücudu ile kolları hep yandı. Perişan ve mağdur olduk. Zaten işim olmadığı için çobanlık yaparak ailemin geçimini sağlıyordum, şimdi onu da yapamaz oldum."

Akdemir, hastane hizmetlerinden ve doktorlardan çok memnun olduğunu belirterek, yetkililere teşekkür etti.

BEAH Yanık Merkezi yetkilileri de Yusuf Akdemir'in akıma kapılması sonucu vücudunun çeşitli yerlerinde 2. ve 3. derecede yanıklar oluştuğunu ve tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

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