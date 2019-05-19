Yüksek gerilim hattı Iğdırlı Yusuf'un kabusu oldu

Halen tedavisi süren ve yaşadığı korkuyu unutamayan Akdemir, iyileşip okuluna gideceği günü umutla bekliyor.

Vücudunun çeşitli yerlerinden 2. ve 3. derece derece yanık oluşan Akdemir, ambulans ile kaldırıldığı Horasan Devlet Hastanesindeki ilk müdahale sonrası Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi (BEAH) Yanık Merkezine sevk edildi.

Iğdır'da yaşayan 4 çocuk babası Seyat Akdemir, bir hafta önce oğlu Yusuf Akdemir ile çobanlık yapmak için Erzurum'un Horasan ilçesindeki Yaylacık Mahallesi kırsalına geldi.

İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da çoban babasıyla hayvan otlatırken elindeki sopanın yüksek gerilim hattına temasıyla akıma kapılması sonucu iki ayağı, kolu ile vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan 13 yaşındaki Iğdırlı Yusuf Akdemir'in yaşadığı olay, kabusu oldu.

Akdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın etkisinden kurtulamadığını belirterek hem yanması hem de okulundan geri kalması nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını söyledi.

Çoban babasına yardım etmek için Erzurum'a geldiğini ifade eden Akdemir, "Yüksek gerilim hattının geçtiği kablo hayvan otlattığımız arazide yere yakın mesafedeydi. Elimdeki sopayı yüksek gerilim hattına değdirince bayılmışım. Ağrıların çok oluyor. Ayak ve kollarım ile göğsüm yandı. Yaşadığım olayı unutamıyorum." dedi.

- "Başıma gelen olay her gece rüyama giriyor"

Akdemir, yaşadığı olayı unutamadığını anlatarak, "Ayaklarım ve elim ile vücudumda derin yanıklar oluştu. Canım çok acıyor. Bir an önce iyileşip okula gitmek istiyorum, okulumu çok özledim. Çocuklar tehlikeli şeylerle uğraşmasınlar, yoksa sonları benim gibi olur. Tek isteğim, iyileşmek ve okula gitmek. Elektriğe çarpıldığım günü hiç unutamıyorum. Başıma gelen olay her gece rüyama giriyor, artık kabusum haline geldi." diye konuştu.

Yusuf'un babası Seyat Akdemir de Iğdır'dan Erzurum'a çobanlık yapmak için geldiğini söyledi.