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Yüksek gerilim hattına değerek ağır yaralanan inşaat işçisi kurtarılamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2019 11:18 | Son Güncelleme

Bursa Gemlik’te bir inşaatta çalışırken yüksek gerilim kablolarına temas ederek ağır yaralanan 24 yaşındaki inşaat işçisi, 5 gündür tedavi gördüğü Kocaeli’deki hastanede hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre 5 gün önce Gemlik’te meydana gelen olayda 24 yaşındaki inşaat işçisi Kenan Ertürk, çalıştığı inşaatta yüksek gerilim kablolarına temas etmesi sonucu akıma kapılarak ağır yaralandı.

Yüksek gerilim hattına değerek ağır yaralanan inşaat işçisi kurtarılamadı

Bursa Gemlik’te bir inşaatta çalışırken yüksek gerilim kablolarına temas ederek ağır yaralanan 24 yaşındaki inşaat işçisi, 5 gündür tedavi gördüğü Kocaeli’deki hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre 5 gün önce Gemlik’te meydana gelen olayda 24 yaşındaki inşaat işçisi Kenan Ertürk, çalıştığı inşaatta yüksek gerilim kablolarına temas etmesi sonucu akıma kapılarak ağır yaralandı. Durumu fark eden çalışma arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ertürk, ambulansla Kocaeli Derince İlçesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yanık ünitesinde tedavi altına alınan Ertürk, 5 gündür süren yaşam savaşını kaybetti. Ertük’ün cenazesi hastanede yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Aslen Giresunlu olan ve Bursa ili Gemlik ilçesinde ikamet ettiği öğrenilen Ertürk’ün cenazesi toprağa verilmek üzere memleketleri Giresun’a gönderildi.

Yüksek gerilim hattına değerek ağır yaralanan inşaat işçisi kurtarılamadı

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