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Yüksek gerilim hattına kapılan genç son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.02.2019 15:25 | Son Güncelleme

Bursa’da geçtiğimiz günlerde çatı katında çalışan babasına yemek götürdüğü sırada yüksek gerilim hattına kapılarak ağır yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yüksek gerilim hattına kapılan genç son yolculuğuna uğurlandı

Bursa’da geçtiğimiz günlerde çatı katında çalışan babasına yemek götürdüğü sırada yüksek gerilim hattına kapılarak ağır yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Genç, yakınlarının gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Olay, Hamitler Mahallesi Havran Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki Ömer Demet, 3 katlı bir binanın çatı katında çalışan babasına öğle yemeği götürdü. Ömer Demet bir anda binanın üzerinden geçen yüksek gerilim hattına kapıldı. Oğlunun elektrik akımına kapıldığını gören baba Tuncay oğlunu kurtarmak isterken parmakları yandı.
Olayı duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, 15 yaşındaki genci olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Buradaki ilk tedavisinin ardından Kocaeli’nin Derince ilçesindeki yanık ünitesine sevk edilen gençten kötü haber geldi.
Derince’de yaklaşık bir haftadır hayatta kalma mücadelesi veren Ömer, tedaviye cevap veremeyerek hayatını kaybetti. Acı haberi alan aile fenalık geçirdi. Ömer Demet’in bugün öğle namazını müteakip Güneştepe Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından ailesinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Yüksek gerilim hattına kapılan genç son yolculuğuna uğurlandı

Yüksek gerilim hattına kapılan genç son yolculuğuna uğurlandı

Yüksek gerilim hattına kapılan genç son yolculuğuna uğurlandı

Yüksek gerilim hattına kapılan genç son yolculuğuna uğurlandı

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