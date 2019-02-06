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Yüksek gerilim hattına kapılan gençten acı haber geldi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.02.2019 20:31 | Son Güncelleme

Bursa’da geçtiğimiz günlerde çatı katında çalışan babasına yemek götürdüğü sırada yüksek gerilim hattına kapılarak ağır yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bursa’da geçtiğimiz günlerde çatı katında çalışan babasına yemek götürdüğü sırada yüksek gerilim hattına kapılarak ağır yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Haberi alan yakınları sinir krizleri geçirirken, anneye ise henüz haber verilmediği öğrenildi.
Olay, Hamitler Mahallesi Havran Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki Ömer Demet, 3 katlı bir binanın çatı katında çalışan babasına öğle yemeği götürdü. Ömer Demet bir anda binanın üzerinden geçen yüksek gerilim hattına kapıldı. Oğlunun elektrik akımına kapıldığını gören baba Tuncay oğlunu kurtarmak isterken parmakları yandı.
Olayı duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, 15 yaşındaki genci olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Buradaki ilk tedavisinin ardından Kocaeli’nin Derince ilçesindeki yanık ünitesine sevk edilen gençten kötü haber geldi.
Derince’de yaklaşık bir haftadır hayatta kalma mücadelesi veren Ömer, tedaviye cevap veremedi ve hayatını kaybetti. Acı haberi alan aile ise sinir krizleri geçirdi. Ömer Demet’in yakınlarının annesine henüz haber vermediği öğrenildi.

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