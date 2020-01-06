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  4. Yüksek gerilim hattına mahalle sakinleri engel oldu

Yüksek gerilim hattına mahalle sakinleri engel oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 16:24 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde mahalle üzerinden geçecek olan yüksek gerilim hattına vatandaşlar engel oldu.Türkiye Elektrik İletim A.Ş.

Mersin’in Tarsus ilçesinde mahalle üzerinden geçecek olan yüksek gerilim hattına vatandaşlar engel oldu.
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) ekipleri, 2 gündür Çağlayan Mahallesi’nden geçecek olan enerji iletim hattı için çalışma yaparken, mahalle sakinleri çalışmalara engel olmak istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri, vatandaşları sakinleştirdi.
Mahallelerinden yüksek gerilim hattının geçmesine izin vermeyeceklerini belirten bazı mahalle sakinleri, kamulaştırma bedellerini almadan çalışmaya izin vermeyeceklerini ifade etti.
Mahalle sakinleri adına açıklama yapan Av. Fatih Öksüz, burada vatandaşların hakkını aradığını söyledi. Öksüz, “Tarsus’ta TEİAŞ, kamulaştırmasını bilerek yapmadığı taşınmazların üstüne, sanki kamulaştırmasını yapmış gibi vatandaşı da yanlış bilgilendirerek vatandaşın tapulu arazisine işgal yapmaktadır. Bu durum ilgili kamu kurumu açısından görevli memur bakımından bir görevi kötüye kullanma suçu da teşkil eder. Hakkını aramak isteyen vatandaşın üzerine de kolluk kuvvetini gönderip bastırmak bir hukuk devletine yakışmaz. Oysaki 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 3. Maddesi gereğince; ’ancak bedeli nakden ve peşin olmak şartıyla kamulaştırması yapılan yerlerin’ vatandaşın mülkiyet hakkını elinden alacağı açıktır. Böylesine sırf bu işi yapan alanında uzmanlaşmış kişilerce yönetilen bu kurumun bazı vatandaşların kamulaştırmasını yapıp, bazısını yapmaması TCK 257. Maddesine göre bir görevi kötüye kullanma suçunu oluşturur. Burada Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuyoruz. Bu kamu kurumunun ilgililerine kamulaştırmasını bilerek yapmadığı taşınmazlarda fiili el atma teşebbüsü ile bu suç tüm unsurları ile oluşmuştur” dedi.
Hat çekmek isteyen görevlilere izin vermeyen vatandaşlar, haklarını istediklerini söylediler.
Vatandaşların tepkisi nedeniyle TEİAŞ çalışmalara geçici olarak ara verdi.
TEİAŞ, mahallede 13 metre yükseklikte olan yüksek gerilim hattını 17 metreye yükseltip daha önce meydana gelen ölümlü kazaların önüne geçmek ve enerji kesintilerini en aza indirmek için yükseltim işini yapıyor. TEİAŞ mahalle içinde bulunan enerji nakil hattı direğinin de yerini değiştirerek mezarlık içine almıştı.

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