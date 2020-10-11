Yüksek gerilim hattına takılan biçerdövere temas eden genç öldü

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde tarlada yüksek gerilim hattına takılan biçerdövere temas eden genç, akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, Akçakale’ye bağlı Yukarı Çinpolat Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, tarlada hasat yapan biçerdöver yüksek gerilim hattına takıldı. Biçerdöver operatörü son anda araçtan atlayarak, çevredekilerden yardım istemeye gitti. Bu sırada biçerdövere dokunan Ahmet Necdet Doğan (18) ise akıma kapıldı. Bir süre sonra tarlada hareketsiz yatan Doğan’ı gören yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine giden ekipler, Doğan’ı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan genç tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

