HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yüksek gerilim hattındaki 6 ton galvanizi çalmışlar: 5 şüpheli gözaltında

Yüksek gerilim hattındaki 6 ton galvanizi çalmışlar: 5 şüpheli gözaltında

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2020 17:38 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta çeşitli kurumlara ait yüksek gerilim ve iletim hatlarından 3 farklı hırsızlık olayının zanlısı 5 şüpheli ekiplerce gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre Zonguldak ili Çaycuma ilçesine bağlı Filyos Beldesi ve Saltukova Beldesinde geçen Şubat, Eylül ve Ekim aylarında TEİAŞ’a ait 400 KV, Zetes3 - Bartın OSB Enerji İletim Hattı ve 400 KV Zetes3 - Bartın 2 Enerji İletim Hattında, meydana gelen 3 farklı hırsızlık olayında; 17 adet yüksek gerilim hattı elektrik direğine ait yaklaşık 6 ton galvaniz demirin çalındığı tespit edilmesi üzerine ekipler harekete geçti.Meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması için Zonguldak İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT Timi, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı Filyos Karakol Komutanlığı ve Saltukova Karakol Komutanlığı ve OYİ Timi ekiplerince yapılan ortak çalışma neticesinde; demir direk parçalarını çaldığı tespit edilen G.T.

Yüksek gerilim hattındaki 6 ton galvanizi çalmışlar: 5 şüpheli gözaltında

Zonguldak’ta çeşitli kurumlara ait yüksek gerilim ve iletim hatlarından 3 farklı hırsızlık olayının zanlısı 5 şüpheli ekiplerce gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Zonguldak ili Çaycuma ilçesine bağlı Filyos Beldesi ve Saltukova Beldesinde geçen Şubat, Eylül ve Ekim aylarında TEİAŞ’a ait 400 KV, Zetes3 - Bartın OSB Enerji İletim Hattı ve 400 KV Zetes3 - Bartın 2 Enerji İletim Hattında, meydana gelen 3 farklı hırsızlık olayında; 17 adet yüksek gerilim hattı elektrik direğine ait yaklaşık 6 ton galvaniz demirin çalındığı tespit edilmesi üzerine ekipler harekete geçti.
Meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması için Zonguldak İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT Timi, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı Filyos Karakol Komutanlığı ve Saltukova Karakol Komutanlığı ve OYİ Timi ekiplerince yapılan ortak çalışma neticesinde; demir direk parçalarını çaldığı tespit edilen G.T. (33), E.M.(39), İ.T. (63) ve M.A.(43) isimli 4 şüpheli ve çalıntı malzemeleri satın aldığı tespit edilen işletme sahibi Z.T. (34) isimli şüpheli gözaltına alındı.
Yapılan arama neticesinde çalınan; 76 adet (300 kg) yüksek gerilim direği galvaniz demiri, 52 adet (140 kg) yüksek gerilim hattı fincanı, 4 adet izolatör demiri ele geçirilmiş olup; gözaltına alınan (5) şahıs işlemlerinin tamamlanmasını adliyeye sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü isim paylaştı! Takipçileri onu tanımakta zorlandı Ünlü isim paylaştı! Takipçileri onu tanımakta zorlandı
Bir belediye başkanı daha koronaya yakalandıBir belediye başkanı daha koronaya yakalandı
Gazi Üniversitesi Rektörü kim oldu? Gazi Üniversitesi Rektörü kim oldu?
En Çok Okunan Haberler
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Diğerleri de açılabilir
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Diğerleri de açılabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ışıklar yanıyor' paylaşımı ile ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ışıklar yanıyor' paylaşımı ile ilgili açıklama
Seks kaseti iddiası ortalığı karıştırdı!
Seks kaseti iddiası ortalığı karıştırdı!
Kazayla çıplak fotoğraf paylaştı! Sosyal medya yıkıldı
Kazayla çıplak fotoğraf paylaştı! Sosyal medya yıkıldı
Kadir Şeker'e verilen ceza belli oldu
Kadir Şeker'e verilen ceza belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni müjdeler geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni müjdeler geliyor
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Magnum Porsche çekilişi yapılıyor!
Magnum Porsche çekilişi yapılıyor!
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Sigara içmek için çakmağını yaktı feci şekilde darp edildi
Sigara içmek için çakmağını yaktı feci şekilde darp edildi
Her yerde aranıyordu! Ormanlık alanda kanlar içinde bulundu
Her yerde aranıyordu! Ormanlık alanda kanlar içinde bulundu
11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü
11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü
Diğer Haberler
ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 962 kişi hayatını kaybetti
ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 962 kişi hayatını kaybetti
Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Bir belediye başkanı daha koronaya yakalandı
Adnan Oktar kendini böyle savundu! 'Allah yapımı değil ya'
Adnan Oktar kendini böyle savundu! 'Allah yapımı değil ya'
Muharrem İnce'den 'Işıklar yanıyor' paylaşımına tepki
Muharrem İnce'den 'Işıklar yanıyor' paylaşımına tepki
Antalya'da Başpehlivan Hakkı Aygün'ün yaralandığı saldırıyla ilgili yeni gelişme
Başpehlivan Hakkı Aygün'ün yaralandığı saldırıyla ilgili yeni gelişme
RTÜK Devlet Bahçeli'ye yönelik sözler nedeniyle Halk TV'ye para cezası verdi
RTÜK'ten Halk TV'ye 'Devlet Bahçeli' cezası
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.