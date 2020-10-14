Yüksek gerilim hattındaki 6 ton galvanizi çalmışlar: 5 şüpheli gözaltında

Zonguldak’ta çeşitli kurumlara ait yüksek gerilim ve iletim hatlarından 3 farklı hırsızlık olayının zanlısı 5 şüpheli ekiplerce gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak ili Çaycuma ilçesine bağlı Filyos Beldesi ve Saltukova Beldesinde geçen Şubat, Eylül ve Ekim aylarında TEİAŞ’a ait 400 KV, Zetes3 - Bartın OSB Enerji İletim Hattı ve 400 KV Zetes3 - Bartın 2 Enerji İletim Hattında, meydana gelen 3 farklı hırsızlık olayında; 17 adet yüksek gerilim hattı elektrik direğine ait yaklaşık 6 ton galvaniz demirin çalındığı tespit edilmesi üzerine ekipler harekete geçti.

Meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması için Zonguldak İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT Timi, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı Filyos Karakol Komutanlığı ve Saltukova Karakol Komutanlığı ve OYİ Timi ekiplerince yapılan ortak çalışma neticesinde; demir direk parçalarını çaldığı tespit edilen G.T. (33), E.M.(39), İ.T. (63) ve M.A.(43) isimli 4 şüpheli ve çalıntı malzemeleri satın aldığı tespit edilen işletme sahibi Z.T. (34) isimli şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan arama neticesinde çalınan; 76 adet (300 kg) yüksek gerilim direği galvaniz demiri, 52 adet (140 kg) yüksek gerilim hattı fincanı, 4 adet izolatör demiri ele geçirilmiş olup; gözaltına alınan (5) şahıs işlemlerinin tamamlanmasını adliyeye sevk edildi.

