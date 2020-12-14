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Yüksek hızlı tren hattından 5 bin liralık hırsızlık

14.12.2020 15:17 | Son Güncelleme:
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Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı inşaatından 5 bin liralık demir çalarken suçüstü yakalanan şahıs gözaltına alındı.İlçeye bağlı Kadıoğlu Mahallesi’nde meydana gelen hırsızlık olayında, bölgede devriye yapan jandarma ekipleri, YHT hattı Tünel-16 inşaatı bölgesinde şüpheli bir şahıs gördü.

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı inşaatından 5 bin liralık demir çalarken suçüstü yakalanan şahıs gözaltına alındı.
İlçeye bağlı Kadıoğlu Mahallesi’nde meydana gelen hırsızlık olayında, bölgede devriye yapan jandarma ekipleri, YHT hattı Tünel-16 inşaatı bölgesinde şüpheli bir şahıs gördü. Olay yerine giden ekipler, H.A. isimli şahsın inşaat bölgesinde 5 bin liralık demirleri kamyonete yüklediği esnada suçüstü yakaladı.
Olayın şüphelisi H.A. gözaltına alındı.

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