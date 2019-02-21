İstanbul’da Yüksek Hızlı Tren (YHT) ilk defa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan’ın gerçekleştirdiği test sürüşü ile Avrupa Yakasına geçti. Öte yandan Bakan Turan, Gebze-Halkalı arası hattın Mart’ın ilk haftası açılacağını belirtti.
Yüksek hızlı tren ilk defa Avrupa Yakasına geçti
Yüksek hızlı tren ilk defa Avrupa Yakasına geçti
Yüksek hızlı tren ilk defa Avrupa Yakasına geçti
Yüksek hızlı tren ilk defa Avrupa Yakasına geçti
Yüksek hızlı tren ilk defa Avrupa Yakasına geçti
Yüksek hızlı tren ilk defa Avrupa Yakasına geçti
Yüksek hızlı tren ilk defa Avrupa Yakasına geçti
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