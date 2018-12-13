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Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

YAŞAM HABERLERİ  | 13.12.2018 15:07 | Son Güncelleme

Ankara'da bu sabah meydana gelen yüksek hızlı tren kazasından yaralı olarak kurtulan Gizem Çınar, Konya'ya iş gezisine gittiğini ifade ederken, kaza anını detaylarıyla anlattı. Çınar, 9 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada yüksek hızlı trenin ilk vagonunda yolculuk yapıyordu. Çınar'ın kazaya ilişkin olarak 'Emniyet kemerlerimiz takılı değildi' sözleri ise dikkat çekti.

Ankara'daki yüksek hızlı tren kazasından yaralı olarak kurtulan Gizem Çınar, felaket anını Sözcü gazetesine şöyle anlattı;

“Konya’ya yüksek lisans ve bir iş gezisi için gidiyordum. Yüksek hızlı trenin ilk vagonunda arka sırada yolculuk yapıyordum. Emniyet kemerlerimiz takılı değildi. Tren hareket etmiş ve hızlanmıştı ki 10 dakika sonra büyük bir gürültüyle yerimizden fırladık.

'KORKUNÇ BİR GÖRÜNTÜYDÜ'

Ben koltuğa çok sıkı tutunmuştum. İçinde bulunduğum vagon büyük bir gürültüyle devrilip yan yattı. Korkunç bir görüntüydü. Herkes çığlıklar atmaya başlamıştı. Ben çarpmanın etkisiyle yaralandım.

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'ELEKTRİK TELLERİ HER YERDEYDİ'

İlk şoku atlattıktan sonra kurtulanlar vagondan dışarı çıkmak için vagonun camını kırdı ama dışarıda elektrik telleri her yerdeydi. Büyük bir korku yaşadık. Daha sonra vagondan yaralı olarak kucakta çıkarıldım. Hastanede ilk tedavim yapıldı. Burnum kırılmış ve ayağımda da ezilmeler var”

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9 YARALIYLA BERABER HASTANEYE KALDIRILDI

Gizem Çınar’la birlikte 9 kişin Yenimahalle Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Çınar yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.

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Yüksek Hızlı Tren tren kazası Ankara Gizem Çınar Konya

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