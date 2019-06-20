Yüksek Hızlı Tren Projesinde gece gündüz mesai

Türkiye Cumhuriyeti Demir Yolları (TCDD) tarafından yürütülen en büyük projelerden birisi olan Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren projesinde çalışmalar 7 gün 24 saat aralıksız sürdürülüyor.

Yaklaşık 10 milyar TL proje bedeli Sivas- Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) projesi günde 3 vardiyalı sürdürülen çalışma ile 7 gün 24 saat aralıksız olarak sürdürülüyor. Sivas ile Ankara arasındaki ulaşım süresini 2 saate indirecek projede ilk test sürüşlerinin 2019 yılı sonu ile 2020 yılının başlarında gerçekleştirilmesi planlanıyor. İlk seferlerin ise 2020 yılının ikici yarısında gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Olağanüstü şartlarda çalışılıyor

Proje sahasında sürekli incelemelerde bulunan Sivas Valisi Salih Ayhan, İHA’ya yaptığı açıklamada 24 saat boyunca 3 vardiyalı olarak çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi. Ayhan, “Sayın Cumhurbaşkanımızın 8 Şubat’ta vurguladığı gibi o takvime uygun bir şekilde ve olağan üstü şartlarda, 24 saat 3 vardiya şeklinde çalışılarak Sivas ile Ankara arasındaki bu aşk, Ferhat ile Şirin’in aşkı gibi Ankara ile Sivas buluşturulacak. Arazi şartları zor. Bu yıl olağanüstü yağışlar oluyor. Yerköy- Sivas arasında ki, Yerköy-Ankara arasındaki çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Sadece bu bölgede 5 tane tünel var. Bunlardan 3’ü bitti 2’si de ilerleyen aşamalarda tamamlanacak” dedi.