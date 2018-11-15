Yüksek kapasiteli RIPS ailesi genişledi

4’ü 1 arada WF-C579RDTWF ve tek işlevli WF-C529RDTW RIPS yazıcılar, iş yerinde üretkenliği arttırmaya ve çevresel etkiyi azaltmaya yardımcı oluyor. Modeller, aylık baskı hacmi yüksek olan ve bu alanda kontratlı hizmet sunan işletmelerin toplam sahip olma maliyetini minimuma indirerek çalışma koşullarını idealize ediyor.
Ofis tipi A4 segmentinin üst seviyesindeki çok işlevli modelde 60 ipm tek geçişli dubleks ADF tarayıcı bulunuyor. WF-C529RDTW ise Epson Print Admin ile güvenli, takip-et baskı sunan birkaç ofis tipi A4 tek işlevli yazıcıdan biri.
Yüksek kapasiteli RIPS üniteleriyle daha az karbon ayak izi
Yeni tasarımlarıyla daha az yer kaplayan ve Epson’ un çevre odaklı yaklaşımıyla daha az karbon ayak izi yaratan modeller; siyahta 50.000, renklide 20.000 sayfaya varan yüksek mürekkep verimine sahip. WF-C579RDTWF ve WF-C529RDTW; baskı kapasiteleri, yüksek dubleks tarama hızları ve işletmeler için geniş bir yelpazedeki iş akışı çözümleriyle ofisler için adeta birer üretim merkezi. Yüksek mürekkep verimi, maliyetleri düşük tutup rekabetçi bir Toplam Sahip Olma Maliyeti sunmaya yardımcı olurken daha az yedek parça kullanılan mürekkep püskürtme teknolojisi, beklenmeyen servis ve müdahale maliyetlerini düşürüyor.
Daha düşük karbon ayak izi; ofiste ya da sağlık hizmeti ortamları gibi alanın önemli olduğu mekanlarda bu modelleri konumlandırmayı daha da kolaylaştırıyor. Düşük enerji kullanımı ve sıfır ozon gazı emisyonu, bu ürünlerin çevreci kimliğini güçlendirmeye yardımcı oluyor. Arttırılan dayanıklılık ile önceki modellerdeki 150 bin sayfaya karşılık bu modellerin görev döngüsü 240 bin sayfaya yükseliyor.
Hazır modunda 4,8 saniyelik siyah ve 5,3 saniyelik renkli İlk Sayfa Çıkış Süresi (FPOT); renkli ve monoda (ISO hızı) 24 sf./dak. baskı hızları ve 60 ipm yüksek dubleks tarama hızı, üretkenliği yüksek tutmaya yardımcı oluyor. Mürekkep püskürtme teknolojisi ısı gerektirmediğinden lazerlerin aksine ürünün ısınmasını beklemeye gerek kalmıyor. 1.330 sayfalık maksimum kağıt kapasitesi, yeniden doldurma işlemi için zaman kaybını ortadan kaldırıyor.
Çok çeşitli çözümlerle uyumlu olan ve kullanıcı verimliliği ile belge güvenliği için tasarlanmış her iki model; şirket içi iş akışlarını iyileştirmeye olanak sağlıyor. Epson Open Platformu PaperCut, Nuance, Y Soft ve daha başka ISV’lerin üçüncü taraf yazılım çözümlerinin de kullanılabilmesini sağlıyor. İşletmeler, Epson Print Admin, Document Capture Pro ve Epson Device Admin gibi Epson’un kendi çözümlerinden de yararlanabiliyor.
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