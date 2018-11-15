Yüksek kapasiteli RIPS ailesi genişledi

4’ü 1 arada WF-C579RDTWF ve tek işlevli WF-C529RDTW RIPS yazıcılar, iş yerinde üretkenliği arttırmaya ve çevresel etkiyi azaltmaya yardımcı oluyor. Modeller, aylık baskı hacmi yüksek olan ve bu alanda kontratlı hizmet sunan işletmelerin toplam sahip olma maliyetini minimuma indirerek çalışma koşullarını idealize ediyor.

Ofis tipi A4 segmentinin üst seviyesindeki çok işlevli modelde 60 ipm tek geçişli dubleks ADF tarayıcı bulunuyor. WF-C529RDTW ise Epson Print Admin ile güvenli, takip-et baskı sunan birkaç ofis tipi A4 tek işlevli yazıcıdan biri.

Yüksek kapasiteli RIPS üniteleriyle daha az karbon ayak izi

Yeni tasarımlarıyla daha az yer kaplayan ve Epson’ un çevre odaklı yaklaşımıyla daha az karbon ayak izi yaratan modeller; siyahta 50.000, renklide 20.000 sayfaya varan yüksek mürekkep verimine sahip. WF-C579RDTWF ve WF-C529RDTW; baskı kapasiteleri, yüksek dubleks tarama hızları ve işletmeler için geniş bir yelpazedeki iş akışı çözümleriyle ofisler için adeta birer üretim merkezi. Yüksek mürekkep verimi, maliyetleri düşük tutup rekabetçi bir Toplam Sahip Olma Maliyeti sunmaya yardımcı olurken daha az yedek parça kullanılan mürekkep püskürtme teknolojisi, beklenmeyen servis ve müdahale maliyetlerini düşürüyor.