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Yüksek kolesterolü bitirir, karaciğeri yeniler! Riskleri ortadan kaldırıyor

04.05.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüksek kolesterol ve karaciğer yenilenmesi son yılların en büyük sorunlarından biridir. Dengesiz kolesterol değerleri birçok hastalığa neden olabilir. Kalp damar hastalıkları dünyanın dört bir yanında milyonlarca insanın canına neden oluyor. Beslenme programınızda yapacağınız değişikliklerle kolesterol problemini ortadan kaldırabilirsiniz.

Yüksek kolesterolü bitirir, karaciğeri yeniler! Riskleri ortadan kaldırıyor

Kolesterol her insanda bulunan, insan vücudunun ürettiği mumsu yapıda bir yağdır. Kolesterol hücre oluşumu sırasında, vücuda ve hücrelere enerji üretilirken ve vücudu iltihaplanmalara karşı savunmada gerekli olan bir yapıdır.

Vücut bu görevler için ihtiyacı olduğu kadar kolesterolü kendisi üretmektedir. Bunun yanı sıra insanlar hayvansal kaynaklı gıdalardan da kolesterol almaktadır.

Fakat vücuttaki kolesterol seviyesi çok yüksek miktarlara eriştiğinde zaman içinde damarlarda tıkanma görülebilmektedir.

YULAF

Sağlıklı bir lif kaynağı tüketmek, kolesterolünüzü düşürmenin en iyi yollarından biri. Bu nedenle günlük aldığınız lif oranına da dikkat etmeniz gerekiyor.

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Yulaf ise sağlıklı lif kaynağı olmasının yanı sıra kolesterolün kanınızda emilmesini engellemek için bir jel yapısı üretiyor. Günde 5 gr çözülebilir lif tüketmek, iyi bir başlangıç olacaktır.

BİTTER ÇİKOLATA

Çikolata kolesterolün düşmesini sağlayan flavonoid antioksidan içeriğine sahip ve tekli doymamış yağ asidi ile benzer olan oleik asidi de içeriyor.

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Kontrollü olarak tükettiğinizde kolesterolün düşmesinde yardımcı oluyor. Seçtiğiniz çikolatanın yüzde 70 oranında kakao içermesine dikkat etmek önemli.

AVOKADO

Avokado, kötü kolesterol ve trigliseridi düşürürken, sağlıklı kolesterolü yükselten kalp dostu tekli doymamış yağ asitleri içerir.

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Sandviçlerden soslara kadar oldukça geniş bir alanda kullanabilirsiniz.

DOMATES

Yapılan son araştırmalar, likopen yönünden zengin şekilde beslenmek, kötü kolesterolü yüzde 10'a kadar düşürdüğü tespit edildi.

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Üstelik bu araştırmalarda damar tıkayıcı yağı ortadan kaldırırken LDL olarak adlandırılan kötü kolesterol üretimini de durdurabildiği fark edildi. Bu nedenle her gününüze bir domates eklemeyi unutmayın!

YABAN MERSİNİ

Yaban mersini, karaciğeri destekleyen önemli bir besin.

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Araştırmalar ise karaciğer fonksiyonlarının düzgün çalışmasının kolesterol seviyelerini de doğru aralıkta tutmayı kolaylaştırdığını gösteriyor.

BARBUNYA

Çözülebilir lif bakımından zengin olan barbunya, kolesterol seviyelerinde de ciddi bir düşüş ortaya çıkarıyor.

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Yapılan bir çalışmada günde 85 gr barbunya tüketenlerin 12 hafta sonra kolesterol seviyelerinin %8 oranında düştüğü tespit edildi.

KUŞKONMAZ

Buharda pişmiş bir kuşkonmaz safra asidini tuttuğu için, karaciğerin safra üretmek için daha fazla kolesterol kullanması sayesinde kolesterol düşüşüne yol açıyor.

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ZEYTİNYAĞI

Zeytinyağı, sağlıklı yağlar bakımından zengin olduğu bilinen önemli bir besin kaynağı.

Yapılan bir araştırmada yüksek kolesterollü kişilerin zeytinyağlı bir iki öğün tüketimi yaptıktan sonra zararlı pıhtılaşmaya daha az yatkın olduğu görüldü.

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PORTAKAL SUYU

Fitosterol adı verilen bitki sterolleri sayesinde portakal suyu, kolesterolünüzün düşmesine büyük oranda yardımcı oluyor.

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Bu nedenle kahvaltılarınıza taze sıkılmış bir portakal suyu eklemeyi unutmayın!

BADEM

Doymamış yağlar bakımından zengin olan badem, kolesterolün oksitlenme oranını yükselterek daha kolay yakmanızı sağlıyor.

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Böylece düşük bir kolesterol için atıştırmalıklarınızın arasına birkaç badem ekleyerek sağlığınızda büyük bir değişime yol açabilirsiniz.


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