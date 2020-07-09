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Yüksek lisans başvuruları ne zaman başlayacak? YÖK doktora ve yüksek lisans başvurusu için tarih verdi

EĞİTİM HABERLERİ  | 09.07.2020 11:22 | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavların tarihlerinde yapılan değişiklikler adayları ve bu sınavlara göre alımlar yapacak kurumları da etkiliyor. Nisan 2020'de yapılması planlanan ALES'in ertelenmesinin ardından yüksek lisans başvurusu yapacak adaylar, yüksek lisans başvurularının ne zaman başlayacağını araştırıyordu. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) bu konuda tavsiye kararı verdi. Bu karar ile yüksek lisans başvurularının ne zaman başlayacağı belirlenmiş oldu.

Yüksek lisans başvuruları ne zaman başlayacak? YÖK doktora ve yüksek lisans başvurusu için tarih verdi

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni koronavirüs eğitim sürecini de etkiledi. ÖSYM tarafından Nisan 2020'de yapılması planlanan ALES, bu süreçte 16 Ağustos 2020 tarihine ertelendi. Bu sınavın ertelenmesi sonrasında yüksek lisans başvurusu yapacak adaylar, bu işlemlerin ne zaman başlayacağını araştırırken, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) bu konuda tavsiye kararı vererek doktora ve yüksek lisans başvuruları için tarihi belirledi.

Doktora ve yüksek lisans başvuruları ne zaman başlayacak?

YÖK tarafından yükseköğretim kurumlarına gönderilen tavsiye kararında lisansüstü programlara öğrenci kabulüne ilişkin işlemlerin Eylül 2020'de yapılmasını istedi.

YÖK tarafından üniversitelere gönderilen metinde şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğü'nün, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği uyarınca, Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına alınacak öğrenciler için ALES şartı arandığı, COVİD-19 Pandemisi nedeniyle Nisan ayı içerisinde yapılması planlanan ALES sınavının 16.08.2020 tarihinde yapılacağı ve sınav sonuçlarının 16.09.2020 tarihinde açıklanacağını ÖSYM'nin resmi sitesinde ilan edildiği, ülkemizde yer alan üniversitelerin genelinde 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi'nin Ekim ayında başlatılmasının planlandığı, ilk kez ALES'e girecek adaylar ile ALES puanının süresi dolan adayların durumları değerlendirildiğinde ortaya çıkan zaman kısıtlılığı, bir yandan üniversitelerdeki yüksek lisans/doktora programlarına yapılacak öğrenci kayıtlarını etkileyeceği, diğer yandan da lisansüstü öğrenim görmeyi düşünen öğrencilerin mağduriyetine neden olacağından 2020-2021 Güz Dönemi ile sınırlı kalmak şartıyla sınav sonuçlarının ilan edileceği tarihten itibaren makul bir süreye kadar öğrencilerin ön kayıt yaptırarak veya özel öğrenci olarak lisansüstü öğrenime başlayabilmelerine imkan tanınmasına ilişkin görüş talep edilen yazısı 01/07/2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve yükseköğretim kurumlarına lisansüstü programlara öğrenci kabulüne ilişkin işlemlerin Eylül ayında yapmalarına tavsiye edilmesine karar verilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim."

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