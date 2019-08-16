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Yüksek lisanslı terzi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 12:09 | Son Güncelleme

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, 15 yıl önce Marmara Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünden mezun olan ardından da yüksek lisansını tamamlayan Zübeyde Akbul Oyma (44), arkadaşı Şerife Çetinel (42) ile birlikte aldığı mikro kredi ile terzi atölyesi açtı.

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Erdemli ilçesinde, 15 yıl önce Marmara Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünden mezun olan ardından da yüksek lisansını tamamlayan Zübeyde Akbul Oyma (44), arkadaşı Şerife Çetinel (42) ile birlikte aldığı mikro kredi ile terzi atölyesi açtı. İlçeye bağlı Merkez Mahallesi'nde oturan evli ve 2 çocuk annesi Zübeyde Akbul Oyma, üniversiteyi bitirmesinin ardından girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucunda atanamayınca, arkadaşı Şerife Çetinel ile birlikte mikro kredi kullanarak terzi dükkanı açtı. Kadın girişimcilerin iş yeri açılışına ise Kaymakam Avni Kula ve Belediye Başkanı Mükerrem Tollu katıldı. 'KAYMAKAM TEBRİK ETTİ' Kaymakam Kula, mikro kredi kullanarak örnek bir girişimcilik gösteren Oyma ve Çetinel'li tebrik ederek, "Üretim yapmak ve çalışmak çok güzel bir şey. Bayanlarımız ev ekonomisine katkıda bulunmak ve çalışmak için terzi dükkanını açtılar. Bizler de onların sevincine ortak olduk. Kendilerini kutluyor, bol kazançlı işler dilerim" dedi. 'ATANAMAYINCA MECBUR KALDIM' Mezun olmasının ardından 3 yılda yüksek lisansını tamamlayan Zübeyde Akbul Oyma, "2004 yılında Marmara Üniversitesi Tarih bölümünden mezun oldum. Ardından yüksek lisansı tamamladım. Daha sonra 15 yıl boyunca KPSS'ye girdim, bir türlü atanamadım. Ben de bu arada 4 yıl süreyle Halk Eğitim Merkezi'nin açmış olduğu dikiş nakış kurslarına katıldım. Atanamayınca sonunda pes ettim ve kendi iş yerimi açmaya karar verdim. Arkadaşım Şerife Çetinel ile birlikte terzi dükkanı açmaya karar verdik. Mikro kredi desteği ile iş yerimizi açtık. Açılışımıza katılan Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza ve Mikro Kredi desteği Erdemli sorumlusu arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim" diye konuştu. ERDEMLİ'DE BİR İLK Mikro Kredi Erdemli Sorumlusu Zübeyde Sezer ise, Erdemli'de kadınları mikro kredi hakkında bilgilendirerek, iş yeri açmaları konusunda teşvik ettiklerini belirterek, "Bize gelen müracaatların çoğunluğu önce iş yeri açıp daha sonra mikro kredi kullanmak isteyenlerden oluşuyordu. Bu sefer Zübeyde hanım Erdemli'de bir ilki başardı, iş yeri açmadan önce bize müracaat etti. Biz de müracaatını inceledik ve iş yeri açması için 2 bin TL kredi desteği vererek Erdemli'de bir ilki gerçekleştirdik. Erdemli'de şimdiye kadar 170 iş yerine mikro kredi desteği verdik" dedi.

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