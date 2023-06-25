Yüksek maaş vadedip kandırmışlar! Bodrum'da otellere 'fuhuş' operasyonu: Yurt dışından iletişime geçtikleri kadınları kandıran şebeke çökertildi

Bodrum'da fuhuş şüphelileri 2 ay boyunca takibe alındıktan sonra polis ekipleri 22 Haziran'da operasyonun düğmesine bastı. Otel ve konaklama mekanları dahil çok sayıda adrese düzenlenen operasyonda fuhşa zorlandığı belirlenen yabancı uyruklu 19 kadın kurtarıldı.

'YÜKSEK MAAŞLI İŞ' VAADİYLE KANDIRMIŞLAR

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Bodrum'da yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı bilgisine ulaştı. Polis, şebekenin yurt dışından yüksek maaşla iş vaadiyle kandırıp iletişime geçtikleri kadınları ilçeye getirdiklerini belirledi.

BODRUM'DA OTELLERE FUHUŞ OPERASYONU

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüpheliler 1 Mayıs itibariyle yaklaşık 2 ay boyunca teknik ve fiziki takibe alındı. 22 Haziran'da harekete geçen ekipler, Bodrum merkezli olarak otel ve konaklama mekanlarının aralarında bulunduğu 11 adrese, 17 ekip ve 54 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.

19 KADINI FUHŞA ZORLAMIŞLAR

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı, fuhşa zorlandığı belirlenen yabancı uyruklu 19 kadın kurtarıldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M. Ç., T. A., M. Ü. tutuklandı. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Kurtarılan 19 kadın ise sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.

(DHA)

