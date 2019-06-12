"Yüksek maaşlı teknikerler"i yetiştirecek okullar belirlendi

Uluslararası düzeyde Türkiye'nin ihracat lideri olduğu değirmencilik ve sektör makineleri alanında "Endüstri 4.0"ı kullandıklarını ve gençleri bu alana yönlendirmek istediklerini dile getiren Demirtaşoğlu, sektörün 2023'te 7 milyar dolar ihracat hedefinin bulunduğunu hatırlattı.

SELMA KASAP - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), uluslararası düzeyde Türkiye'nin ihracat lideri olduğu değirmencilik ve sektör makineleri alanında ayda 10 bin liraya kadar maaşla istihdam edilmesi planlanan nitelikli teknikerlerin yetiştirileceği meslek liseleri belirlendi.

MEB ile yaptıkları son toplantılarda 2019-2020 eğitim öğretim döneminden itibaren öğrenci almaya başlayacak okulları belirlediklerini ve bazı derslerin eğitim programını hazırladıklarını aktaran Demirtaşoğlu, şu bilgileri verdi:

"2023'e kadar 10 bin kişiye istihdam olanağı sunmayı planlıyoruz. Bu kapsamda, sektörle iş birliği ile yürütülecek eğitimlerin verileceği mesleki ve teknik liseleri belirledik. İlk olarak pilot bölge olarak üç il seçtik. Bu okullar, Çorum TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Konya Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Gaziantep Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu.

2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren bu bölümü seçecek öğrencilerimiz, Endüstri 4.0 ile eğitimler alacaklar ve burs, staj ve iş garantisine sahip olacaklar. Mezunlar, hem hızla büyüyen sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik personel ihtiyacını karşılayacak hem de aylık 10 bin liraya kadar maaş ile istihdam edilme imkanına kavuşacak. Değirmencilik alanını seçecek öğrenciler, aylık 150 lira burs alacak, fabrikalarda staj yapacaklar. 100'e yakın fabrikanın gözetiminde yetişecek öğrenciler mezun olur olmaz Türkiye'de çalışabilecekleri gibi yurt dışında yapılan projelerde de görev alabilecekler."