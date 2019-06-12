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"Yüksek maaşlı teknikerler"i yetiştirecek okullar belirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 11:11 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığınca, uluslararası düzeyde Türkiye'nin ihracat lideri olduğu değirmencilik ve sektör makineleri alanında, ayda 10 bin liraya kadar maaşla istihdam edilmesi planlanan nitelikli teknikerlerin yetiştirileceği liseler belirlendi - Çorum, Gaziantep ve Konya'daki üç lise, 2019-2020 eğitim-öğretim döneminden itibaren öğrenci almaya başlayacak - DESMÜD Başkanı Zeki Demirtaşoğlu: - "Bu bölümü seçecek öğrencilerimiz, Endüstri 4.0 ile eğitimler alacaklar" - "Öğrenciler, aylık 150 lira burs alıp fabrikalarda staj yapacaklar. Mezun olur olmaz Türkiye'de çalışabilecekleri gibi yurt dışında yapılan projelerde de görev alabilecekler" - "10 bin kişilik istihdam planımızın büyük bir kısmı bu liselerde yetiştirilecek"

SELMA KASAP - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), uluslararası düzeyde Türkiye'nin ihracat lideri olduğu değirmencilik ve sektör makineleri alanında ayda 10 bin liraya kadar maaşla istihdam edilmesi planlanan nitelikli teknikerlerin yetiştirileceği meslek liseleri belirlendi.

Çorum, Gaziantep ve Konya'daki üç lise, 2019-2020 eğitim-öğretim döneminden itibaren öğrenci almaya başlayacak.

Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, değirmencilik sektöründe Türkiye'de nitelikli elemana büyük ihtiyaç duyulduğuna işaret etti.

Uluslararası düzeyde Türkiye'nin ihracat lideri olduğu değirmencilik ve sektör makineleri alanında "Endüstri 4.0"ı kullandıklarını ve gençleri bu alana yönlendirmek istediklerini dile getiren Demirtaşoğlu, sektörün 2023'te 7 milyar dolar ihracat hedefinin bulunduğunu hatırlattı.

Demirtaşoğlu, bu kapsamda MEB ile yeni nesil değirmenciler yetiştirmek için geçen yıl kasım ayında imzaladıkları ortak eğitim protokolü çerçevesinde yürüttükleri çalışmalarda sona yaklaştıklarını bildirdi.

MEB ile yaptıkları son toplantılarda 2019-2020 eğitim öğretim döneminden itibaren öğrenci almaya başlayacak okulları belirlediklerini ve bazı derslerin eğitim programını hazırladıklarını aktaran Demirtaşoğlu, şu bilgileri verdi:

"2023'e kadar 10 bin kişiye istihdam olanağı sunmayı planlıyoruz. Bu kapsamda, sektörle iş birliği ile yürütülecek eğitimlerin verileceği mesleki ve teknik liseleri belirledik. İlk olarak pilot bölge olarak üç il seçtik. Bu okullar, Çorum TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Konya Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Gaziantep Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu.

2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren bu bölümü seçecek öğrencilerimiz, Endüstri 4.0 ile eğitimler alacaklar ve burs, staj ve iş garantisine sahip olacaklar. Mezunlar, hem hızla büyüyen sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik personel ihtiyacını karşılayacak hem de aylık 10 bin liraya kadar maaş ile istihdam edilme imkanına kavuşacak. Değirmencilik alanını seçecek öğrenciler, aylık 150 lira burs alacak, fabrikalarda staj yapacaklar. 100'e yakın fabrikanın gözetiminde yetişecek öğrenciler mezun olur olmaz Türkiye'de çalışabilecekleri gibi yurt dışında yapılan projelerde de görev alabilecekler."

- 10 ilde daha değirmencilik bölümü açılacak

Zeki Demirtaşoğlu ayrıca, üç ildeki bu okullara ilave olarak 10 ilde daha değirmencilik bölümü açmak için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Değirmencilik bölümlerinden yılda binin üzerinde öğrencinin mezun olmasını hedefliyoruz. Dolayısıyla 10 bin kişilik istihdam planımızın büyük bir kısmı bu liselerde yetiştirilecek." diye konuştu.

Türkiye'nin dünyada değirmen ve sektör makineleri konusunda lider ülke olduğuna vurgu yapan Demirtaşoğlu, "Anadolu'dan artık yeni uzmanlar çıkarmanın vakti gelmiştir. İnşallah, yeni yetişecek gençlerimiz bayrağı bizden alıp daha da ileri taşıyacaktır. Burs ve iş garantisi sağlayacağımız değirmencilik bölümüne bütün genç kardeşlerimizi bekliyoruz." dedi.

Üniversitelerde değirmencilik alanında teknolojinin son imkanlarının kullanıldığı lisans bölümlerinin açılması için önayak olmak istediklerini dile getiren Demirtaşoğlu, dünyada değirmencilik konusunda eğitim veren üniversitelerle iletişim halinde olduklarını söyledi.

- Ankara'da mükemmeliyet merkezi kurulacak

Demirtaşoğlu, Ankara'da bir Değirmencilik Mükemmeliyet Merkezi kurmak için çalıştıklarını ifade ederek, "DESMÜD'ün kurmayı amaçladığı mükemmeliyet merkezinde un fabrikalarında teknik personel olabilecek, makarna fabrikalarındaki teknik işleri yapabilecek ve fırınlarda çalışabilecek insan kaynağı yetiştirilecek. Bir diğer deyişle, buğdaydan pasta, makarna ve ekmek üretime kadar her alanda iş yapabilecek insanlar burada eğitilecek. Ankara'da oluşturulması düşünülen bu merkezdeki sertifika programlarıyla iş bulamayan binlerce lise mezununa meslek öğretilecek, ayrıca sektör içerisindeki eleman ihtiyacına yönelik sorunlar da ortadan kaldırılacak. İlerleyen yıllarda artık dünya değirmencilik teknolojisi alanında Türkiye'yi takip edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Zeki Demirtaşoğlu, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli teknikerlerin yetiştirilmesi için desteklerinden dolayı başta Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk olmak üzere Bakan Yardımcısı Mahmut Özer ve bakanlık bürokratlarına da teşekkür etti.

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DESMÜD DESMÜD Başkanı Zeki Demirtaşoğlu meb

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