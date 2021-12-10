Yüksek Mahkeme: Assange ABD'ye iade edilebilir

Assange'ın avukatları da kararı temyize götüreceklerini açıkladı.İngiltere'nin başkenti Londra'daki Yüksek Mahkeme, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'in ABD'ye iade edilmemesi yönündeki kararı bozdu.

İngiltere'de bir mahkeme Ocak ayında aldığı kararda, ABD'ye ait gizli ve askeri bilgilerin ifşa edildiği Wikileaks'in kurucusu Assange'ın intihar tehlikesi bulunduğuna işaret ederek ABD'nin iade talebini reddetmişti. Bunun üzerine ABD, Assange'ın iadesi için bir üst mahkeme olan Yüksek Mahkeme'ye temyiz başvurusunda bulunmuştu.

Yüksek Mahkeme Yargıcı Timothy Holroyde Cuma günü açıkladığı kararda, Assange'ın cezaevi koşulları hakkında ABD'nin güvence verdiğini belirtti. Yargıç Holroyde, Avustralya vatandaşı Assange'ın "özel tedbirlere" maruz kalmayacağı, "uygun klinik ve psikolojik tedavi sağlanacağı" ve hüküm giymesi halinde cezasını Avustralya'da çekebileceği konusunda mahkemenin ikna olduğunu ifade etti.

Temyiz başvurusu yapılacak

Assange'ın avukatları arasında bulunan, partneri Stella Moris mahkemenin kararını temyize götüreceklerini açıkladı. Bu durumda Assange'ın iadesi konusunda son kararı Temyiz Mahkemesi'nin vermesi bekleniyor.

Moris, mahkemenin hükmünü "hukuki açıdan ağır hatalı bir karar" olarak nitelendirerek, "Julian'ı öldürmeyi planlayan bir ülkeye iadesi nasıl adil olabilir?" şeklinde konuştu. Eski Başkan Donald Trump döneminde Assange'ın Amerikan istihbaratı CIA tarafından öldürülmek istendiğini iddia eden haberler yayınlanmıştı.

Casuslukla suçlanıyor

ABD, Assange'ı Irak ve Afganistan'daki askeri operasyonlarla ilgili gizli bilgilerin ifşasında, o dönem ABD ordusunda istihbarat analisti olan Chelsea Manning'e yardım etmek ve Casusluk Yasasını ihlal ile suçluyor. 17 vakada casusluk ve bir vakada bilgisayarın kötüye kullanılması ile suçlanan Assange'ın ABD'ye iadesi ve Amerikan mahkemesinde hüküm giymesi durumunda toplam 18 suçtan 175 yıla varan hapis cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.

Assange, iki kadının hakkında tecavüz ve cinsel saldırı suçlamasıyla yaptığı suç duyurusu üzerine İsveç'in yakalama emriyle, 2010'da İngiltere'de tutuklanmıştı. İsveç'e iadesi halinde ABD'ye gönderilme riski bulunduğu gerekçesiyle 2012'de Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'ne sığınan Assange, Ekvador yönetimiyle ilişkilerin bozulması üzerine diplomatik koruma altında olduğu elçilik binasından 2019'da çıkarılmış ve İngiliz polisince tutuklanmıştı.

Reuters,AFP,DW/JD,EC

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