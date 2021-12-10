HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yüksek Mahkeme: Assange ABD'ye iade edilebilir

Yüksek Mahkeme: Assange ABD'ye iade edilebilir

10.12.2021 22:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de Yüksek Mahkeme, casuslukla suçlanan Wikileaks'ın kurucusu Assange'ın ABD'ye iadesine ilişkin temyiz başvurusunu kabul etti.

Yüksek Mahkeme: Assange ABD'ye iade edilebilir

Assange'ın avukatları da kararı temyize götüreceklerini açıkladı.İngiltere'nin başkenti Londra'daki Yüksek Mahkeme, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'in ABD'ye iade edilmemesi yönündeki kararı bozdu.

İngiltere'de bir mahkeme Ocak ayında aldığı kararda, ABD'ye ait gizli ve askeri bilgilerin ifşa edildiği Wikileaks'in kurucusu Assange'ın intihar tehlikesi bulunduğuna işaret ederek ABD'nin iade talebini reddetmişti. Bunun üzerine ABD, Assange'ın iadesi için bir üst mahkeme olan Yüksek Mahkeme'ye temyiz başvurusunda bulunmuştu.

Yüksek Mahkeme Yargıcı Timothy Holroyde Cuma günü açıkladığı kararda, Assange'ın cezaevi koşulları hakkında ABD'nin güvence verdiğini belirtti. Yargıç Holroyde, Avustralya vatandaşı Assange'ın "özel tedbirlere" maruz kalmayacağı, "uygun klinik ve psikolojik tedavi sağlanacağı" ve hüküm giymesi halinde cezasını Avustralya'da çekebileceği konusunda mahkemenin ikna olduğunu ifade etti.

Temyiz başvurusu yapılacak

Assange'ın avukatları arasında bulunan, partneri Stella Moris mahkemenin kararını temyize götüreceklerini açıkladı. Bu durumda Assange'ın iadesi konusunda son kararı Temyiz Mahkemesi'nin vermesi bekleniyor.

Moris, mahkemenin hükmünü "hukuki açıdan ağır hatalı bir karar" olarak nitelendirerek, "Julian'ı öldürmeyi planlayan bir ülkeye iadesi nasıl adil olabilir?" şeklinde konuştu. Eski Başkan Donald Trump döneminde Assange'ın Amerikan istihbaratı CIA tarafından öldürülmek istendiğini iddia eden haberler yayınlanmıştı.

Casuslukla suçlanıyor

ABD, Assange'ı Irak ve Afganistan'daki askeri operasyonlarla ilgili gizli bilgilerin ifşasında, o dönem ABD ordusunda istihbarat analisti olan Chelsea Manning'e yardım etmek ve Casusluk Yasasını ihlal ile suçluyor. 17 vakada casusluk ve bir vakada bilgisayarın kötüye kullanılması ile suçlanan Assange'ın ABD'ye iadesi ve Amerikan mahkemesinde hüküm giymesi durumunda toplam 18 suçtan 175 yıla varan hapis cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.

Assange, iki kadının hakkında tecavüz ve cinsel saldırı suçlamasıyla yaptığı suç duyurusu üzerine İsveç'in yakalama emriyle, 2010'da İngiltere'de tutuklanmıştı. İsveç'e iadesi halinde ABD'ye gönderilme riski bulunduğu gerekçesiyle 2012'de Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'ne sığınan Assange, Ekvador yönetimiyle ilişkilerin bozulması üzerine diplomatik koruma altında olduğu elçilik binasından 2019'da çıkarılmış ve İngiliz polisince tutuklanmıştı.

Reuters,AFP,DW/JD,EC

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Limit tost makinesinde takıldı! Hırsızlar market market dolaşıp ev alışverişi yaptıLimit tost makinesinde takıldı! Hırsızlar market market dolaşıp ev alışverişi yaptı
PARTNERSerenay yakayı ele verdiSerenay yakayı ele verdi
Korkunç kaza! Freni patladı zannettiler ama gerçek çok daha acıKorkunç kaza! Freni patladı zannettiler ama gerçek çok daha acı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Otomotiv bayisine rekor 'stokçuluk cezası'

Otomotiv bayisine rekor 'stokçuluk cezası'

Simit almaya diye çıkıp kocasının asker arkadaşına kaçtı sonra da...

Simit almaya diye çıkıp kocasının asker arkadaşına kaçtı sonra da...

Platonik aşkına dehşeti yaşatmıştı! Cezası belli oldu

Platonik aşkına dehşeti yaşatmıştı! Cezası belli oldu

Cazibesine kapılıp kendimizi kaybettik

Cazibesine kapılıp kendimizi kaybettik

Bakan Soylu'ya sert sözler: Kimse güvende değil

Bakan Soylu'ya sert sözler: Kimse güvende değil

Uzman çavuşu vurarak öldüren nişanlısından şok sözler

Uzman çavuşu vurarak öldüren nişanlısından şok sözler

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bilgim dahilinde değildi" diyerek açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bilgim dahilinde değildi" diyerek açıkladı

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

Meteorolojinin uyarılarının ardından lapa lapa yağdı

Meteorolojinin uyarılarının ardından lapa lapa yağdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve döviz kuru mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve döviz kuru mesajı

Hindistan’da Genelkurmay Başkanı Rawat'ı taşıyan helikopter düştü

Hindistan’da Genelkurmay Başkanı Rawat'ı taşıyan helikopter düştü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.