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Yüksek Mahkeme Başkanları onuruna öğle yemeği

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.09.2019 13:44 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adli Yıl Açılış Töreni sonrası Yüksek Mahkeme Başkanları onuruna verilen öğle yemeğine katıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Adli Yıl Açılış Töreni sonrası Yüksek Mahkeme Başkanları onuruna verilen öğle yemeğine iştirak etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemekte TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yüksek yargı üyeleri ile Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu hazır bulundu.

Öte yandan yemeğe KKTC Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Katar Temyiz Mahkemesi Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Dr. Hassan Almohannadi katıldı.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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