HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Yüksek Mahkeme: Silah taşımak her vatandaşın hakkı

Yüksek Mahkeme: Silah taşımak her vatandaşın hakkı

23.06.2022 22:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de Yüksek Mahkeme, silah kanununu sertleştiren yasal düzenlemeyi anayasaya aykırı buldu.

Yüksek Mahkeme: Silah taşımak her vatandaşın hakkı

Mahkeme, "Meşru müdafaa için silah taşımak her Amerikan vatandaşının hakkıdır" dedi. Karar yoğun tepkilere yol açtı.ABD'de 19 çocuk ve iki öğretmenin ölümüne yol açan son okul katliamının üzerinden bir ay geçerken Yüksek Mahkeme'nin verdiği karar tartışmalara yol açtı.

Yüksek Mahkeme, New York eyaletinde silah kanununun sertleştirilmesini üçe karşı altı yargıcın oyuyla reddetti. Mahkeme, kamuya açık alanlarda kendini koruma amaçlı olarak silah taşımanın her Amerikan vatandaşının "hakkı" olduğuna hükmetti.

New York eyaletinde yürürlüğe sokulan düzenleme, silah ruhsatı alabilmek için özel bir meşru müdafaa ihtiyacının bulunduğunun kanıtlanmasını gerektiriyordu. Yüksek Mahkeme, düzenlemenin anayasanın ek iki maddesine aykırı olduğuna hükmetti. New York dışında Kaliforniya gibi başka eyaletlerde de benzer yasal düzenlemeler yürürlüğe sokulmuştu.

Biden'dan "büyük hayal kırıklığı" açıklaması

Eyaletteki yasal düzenlemeyi yargıya taşıyan ABD'nin etkili silah lobisi NRA zafer kutlaması yaparken Başkan Joe Biden, Yüksek Mahkeme kararından "büyük hayal kırıklığı" duyduğunu açıkladı. Biden seçim kampanyaları sırasında piyade tüfeklerinin özel kişilere satışını tamamen yasaklama taahhüdünde bulunmuştu.

Biden,"Bu karar hem sağlıklı insan aklına hem de anayasaya tezat teşkil etmektedir ve bizi derinden endişelendirmesi gerekir" dedi. Biden'ın halefi Donald Trump'ın gerçekleştirdiği üç yargıç atamasıyla Yüksek Mahkeme'de güç dengesi 6'ya 3 olmak üzere Cumhuriyetçilerden yana değişmişti.

New York Valisi: Kara bir gün

New York eyaletinin Demokrat partili Valisi Kathy Hochul da mahkeme kararının "kesinlikle şoke edici" olduğunu ve "makul kısıtlamalar yapma hakkını eyaletlerin elinden aldığını" belirterek "Bugün kara bir gün" tepkisini gösterdi.

New York eyaleti, kısa süre önce bir süpermarkette on kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırı sonrasında 1913'te yürürlüğe giren silah kanununda yeniden değişikliklere gitmişti.

Silah lobisinden zafer açıklaması

ABD'de nüfuzlu ve tartışmalı silah lobisi Ulusal Silah Birliği (NRA), Yüksek Mahkeme kararının ardından sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Bugünkü karar Amerika'nın dört bir yanındaki iyi erkekler ve iyi kadınlar için dönüm noktası niteliğinde büyük bir kazanım ve NRA öncülüğünde on yıllardır süregelen mücadelenin sonucudur. Meşru müdafaa hakkı, ailenizi ve sevdiklerinizi koruma hakkı kapınızın önünde sona ermemelidir" ifadesini kullandı.

NRA, Teksas eyaletinde bir ilkokula düzenlenen, 19 çocuk ve iki öğretmenin ölümüne yol açan silahlı saldırı sonrası yıllık toplantısını ertelemeyerek katliamdan sadece üç gün sonra toplandığı için yoğun eleştirilere neden olmuştu.

ABD'de son yirmi yılda, çoğu piyade tüfeği ve tabanca olmak üzere 200 milyonu aşkın ateşli silah piyasaya sürüldü. Ülkede cinayet, toplu saldırı ve intiharların sayısı yıllardır artış gösteriyor. Sadece 2020 yılında ateşli silahlar 45 bin 222 Amerikan vatandaşının ölümüne neden oldu.

AFP/BK,TY

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD Juul’un Elektronik Sigara Ürünlerini YasaklıyorABD Juul’un Elektronik Sigara Ürünlerini Yasaklıyor
Bodrum'a 8 km uzaklıkta...Ege adasına ağır silahlar!Bodrum'a 8 km uzaklıkta...Ege adasına ağır silahlar!
Yasak aşkta kanlı son! 'Kocamın 6 yıldır gönül ilişkisi var'Yasak aşkta kanlı son! 'Kocamın 6 yıldır gönül ilişkisi var'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Dönmez böyle duyurmuştu: 'Petrol keşfini yakında ilan edeceğiz'

Bakan Dönmez böyle duyurmuştu: 'Petrol keşfini yakında ilan edeceğiz'

Duygulandıran görüntü! Şehitleri böyle selamladılar

Duygulandıran görüntü! Şehitleri böyle selamladılar

BDDK duyurdu! Konut kredilerinde yeni dönem

BDDK duyurdu! Konut kredilerinde yeni dönem

Yurt dışına gitti, döndüğünde eşinin yaptıkları şoke etti

Yurt dışına gitti, döndüğünde eşinin yaptıkları şoke etti

'Erdoğan'ın maaşına zam' iddialarına AK Parti'den flaş açıklama!

'Erdoğan'ın maaşına zam' iddialarına AK Parti'den flaş açıklama!

Asgari ücrete ek zam, öğrenci affı, EYT ve 3600 ek gösterge erken seçim işareti mi?

Asgari ücrete ek zam, öğrenci affı, EYT ve 3600 ek gösterge erken seçim işareti mi?

İlginizi Çekebilir

Kişisel çöplerini satarak 10.000 dolar kazanıyor!

Kişisel çöplerini satarak 10.000 dolar kazanıyor!

Takipçisinin göğüsleriyle ilgili sorusuna bomba yanıt

Takipçisinin göğüsleriyle ilgili sorusuna bomba yanıt

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Hayalindeki erkeği bulduğunu sanıyordu! O adam bakın kim çıktı

Hayalindeki erkeği bulduğunu sanıyordu! O adam bakın kim çıktı

Fena ti'ye aldı! Paylaşımı dikkat çekti

Fena ti'ye aldı! Paylaşımı dikkat çekti

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.