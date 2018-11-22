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Yüksek Mahkeme'den Trump'a: Obama yargıcı, Bush yargıcı diye bir şey yok

22.11.2018 12:10 | Son Güncelleme

ABD Yüksek Mahkemesi Başkanı yargıçların taraflı olduğunu öne süren Trump'ı eleştirdi.

Yüksek Mahkeme'den Trump'a: Obama yargıcı, Bush yargıcı diye bir şey yok

Trump, kararnamesine ihtiyati tedbir kararı getiren yargıcı "Obama yargıcı" olmakla suçlamıştı.ABD Yüksek Mahkemesi Başkanı John Roberts alışılmışın dışında bir adım atarak Başkan Donald Trump'ı eleştirdi. Roberts Trump’ın bir alt mercide görevli bir hâkime yaptığı sözlü saldırıyı geri çevirdi. Donald Trump Yüksek Mahkeme Başkanı’nın eleştirdiği mesajını Twitter hesabından yeniden paylaştı.

San Francisco Federal Yargıcı John Tigar hafta başında Trump’ın iltica hakkını sınırlandırma kararını ihtiyati tedbirle durdurmuş, bunun üzerine Trump yargıcı siyasi önyargılar taşımakla suçlayıp Tigar'ı "Obama yargıcı" olarak tanımlamıştı. Tigar bir önceki Başkan Barack Obama tarafından atanmıştı.

Roberts Amerikan haber ajansı AP'ye iletilen yazılı mesajında "Bizde Obama yargıcı ya da Trump yargıcı, Bush yargıcı veya Clinton yargıcı yoktur. Bağımsız yargımızın olmasına herkes şükretmelidir", dedi.

Trump: Yargıçlar taraf tutuyor

Yüksek Mahkeme Başkanı mesajında "görevine dört elle sarılmış çalışkan yargıçların yargı önüne gelen herkese aynı adaleti gösterdiklerini” belirtti. Donald Trump kararlarına karşı çıkan yargıçları sürekli eleştiriyor.

Bir Yüksek Mahkeme üyesinin ABD Başkanı’nı eleştirdiği son derece nadir görülür. Roberts Yüksek Mahkeme'nin muhafazakâr kanadında yer alıyor.

Donald Trump Twitter mesajında bazı yargıçların taraflı olduğunu öne sürerek bu durumun "şoke edici" olduğunu dile getirmişti. Başkan bu mesajı, yasa dışı göçü önlemek için aldığı iltica hakkını sınırlama kararının San Francisco yargıcı Tigar tarafından geçici olarak uygulamadan kaldırması üzerine paylaşmıştı.

DW, afp/AG, GA

© Deutsche Welle Türkçe

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