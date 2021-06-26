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Yüksek Öğretim Kurumları Giriş Sınavı'nın İlk Oturumu Sona Erdi

26.06.2021 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüksek Öğretim Kurumları’na giriş sınavının ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi(TYT) sona erdi. Sınava 81 il ve Lefkoşa’da 2 milyon 607 bin 903 aday başvurmuştu

Yüksek Öğretim Kurumları Giriş Sınavı'nın İlk Oturumu Sona Erdi

Yüksek Öğretim Kurumları’na giriş sınavının ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi(TYT) sona erdi. Sınava 81 il ve Lefkoşa’da 2 milyon 607 bin 903 aday başvurmuştu.

TYT sınavı sabah saat 10:15’te başladı. Adaylar sınav başlangıç saatinden 15 dakika önce sınav salonlarında yerlerini aldı. Saat 10:00’dan sonra gelen adaylar sınava alınmadı. Sınav 135 dakika sürdü.

Sınavın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi(AYT) ve Yabancı Dil Testi(YDT) yarın yapılacak. Adaylar yarın sabah da saat en geç 10:00’da sonav salonlarında olacaklar ve sınav 10:15’te başlayacak. AYT sınavı 180 dakika yani 3 saat sürecek. Yabancı Dil Testi, saat 15:45’te başlayacak ve 120 dakika sürecek. Yabancı dil sınavına üniversitelerin ilgili bölümlerinde tercih yapmak isteyen adaylar girecek.

Corona virüsü salgını önlemleri kapsamında yarın sokağa çıkma yasağı uygulaması olacağından görevliler, adaylar ve yanlarındaki yakınları sınav belgelerini göstererek akşam 19’a kadar sokağa çıkma yasağından muaf olacaklar.

Salgın nedeniyle sınavlar önlemler altında yapıldı. Salon girişlerinde adaylara maske ve dezenfektan dağıtıldı. Görevliler de maske ve eldivenlerle görev yaptılar. Corona virüsü testi pozitif olan adaylar da önceden hazırlanan özel alanlarda sınava alındı.

Yapılan sınavların ardından sonuçlar 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

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