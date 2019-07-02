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Yüksek öğretime kayıtlı öğrenci sayıları belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 10:16 | Son Güncelleme

Türkiye’de yükseköğretim gören öğrenci sayısı belli olurken, en fazla öğrencinin lisans eğitiminde bulunduğu görüldü.Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, lisans ve üzeri öğrenci sayılarına yönelik yapılan araştırmayı inceledi.

Yüksek öğretime kayıtlı öğrenci sayıları belli oldu

Türkiye’de yükseköğretim gören öğrenci sayısı belli olurken, en fazla öğrencinin lisans eğitiminde bulunduğu görüldü.

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, lisans ve üzeri öğrenci sayılarına yönelik yapılan araştırmayı inceledi. Ajans Press’in Yükseöğretim Kurulu (YÖK) istatistiklerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye’de 2018-2019 eğitim öğretim döneminde toplam 7 milyon 740 bin 502 öğrencinin yükseköğretim gördüğü saptandı. Öğrencilerin 4 milyon 420 bin 699’unun lisans eğitimi aldığı kaydedilirken, 2 milyon 829 bin 430’unun ön lisans, 394 bin 174’ünün yüksek lisans, 96 bin 199 öğrencinin ise doktora eğitimi aldığı gözlemlendi. Eğitimin gelişimi ve sürdürülebilirliği adına her geçen gün sayıları artan mevcut üniversitelerin adedinin ise 73 vakıf olmak üzere 5’i vakıf MYO, 129’u da devlet olarak toplam 207 adet olduğu kaydedildi.

ITS Medya ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya araştırmasında, konuyla alakalı yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2018 yılında üniversitelerle alakalı 198 bin 608 haber yansıması tespit edilirken, sadece yıl içinde 94 bin 888 habere konu olduğu görüldü. 2019 yılı içerisinde eğitim başlığında ise 500 bin’in üzerinden yazılı basın haberi tespit edilirken, eğitim sistem tartışmaları ve sınav sisteminin en çok haber konusu olan başlıklar arasında yer aldığı görüldü.

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