Yüksek performans ve kalite testlerinin yıldızı vivo Y serisi: Y35 Y22s Y16

Dünya’nın lider teknoloji markalarından vivo, bugüne kadar akıllı telefon sektörüne kattığı ilkler ile adından söz ettiren iddialı bir marka. İlk ekran altı parmak izi okuyucudan açılıp kapanan kameraya, Dünya’nın en ince akıllı telefonundan renk değiştirebilen tasarıma kadar birçok ilkin altında imzası bulunan vivo, 2021 yılında Dünya’nın en çok satan ilk 5 markasından biri oldu. 2021 yılında toplam 20 milyon dolarlık yatırımla Türkiye’de üretim tesisi açan marka, burada Y serisi cihazların üretimini gerçekleştiriyor. vivo artan talebi karşılamak üzere üretim kapasitesini artırmak amacıyla yeni üretim bandını da devreye aldı. vivo Türkiye fabrikasında üretilen Y serisi, giriş segmentinden orta-üst segmente kadar geniş bir yelpazede teknoloji meraklılarının yakından takip ettiği serilerden biri.

Y serisi modellerini vivo Türkiye garantisi ve kaçırılmayacak fırsatlar ile satın almak için https://myvivoshop.com/collections/y-serisi adresini ziyaret edebilirsiniz.

TAM KALİTE KONTROL TESLERİNDEN BAŞARIYLA GEÇTİ

Y35 ve Y22s modellerinin sahip olduğu üstün kalitesi sıkı kalite kontrol testlerinden başarıyla geçerek ispatlandı. vivo laboratuvarlarında yapılan testler sonucunda;

32.000 kez düşürme,

6.500 kez kulaklık bağlantısı,

6.000 kez USB kablo takıp çıkarma testlerinden başarıyla geçti.

Ayrıca toza karşı IP5X ve suya karşı IPX4 sertifikalarına sahip.

VIVO Y SERİSİNİN YENİ YILDIZI Y35 İLE TANIŞIN

Göz alıcı renkler, zarif tasarım ve yüksek performans bir arada

Buzlu yansıma önleyici (AG) cam özelliği ile çizilmelere ve parmak izlerine karşı oldukça dayanıklı olan Y35, degrade kaplama arka kapağıyla şık bir görünüme sahip. Göz alıcı tasarımı ile kendinden söz ettiren V25 5G modelinin tasarım karakteristiğini vivo yeni Y serisinde de sürdürüyor. Birçok detayı ile V25 5G tasarımıyla büyük ölçüde aynı özelliklere sahip Y35’in güç düğmesiyle parmak izi okuyucuyu birleştiren Yan Parmak İzi Okuyucu özelliği, telefonu açarken aynı zamanda ekran kilidini de açmanızı sağlıyor.

vivo Y35, oyun ve video sevenlerin gözdesi olmaya aday. Şık ve zarif tasarımı gelişmiş teknoloji ile buluşturan Y35, Android 13 tabanlı Funtouch 13 işletim sistemine ek olarak güçlü Snapdragon 680 SoC işlemcisiyle kullanıcılara yüksek performans sunuyor. Telefonun 256 GB depolama alanı ile fotoğraf, video ve oyunlarınızı dilediğiniz kadar uzun süre güvenle saklayabiliyorsunuz. 1592 TV dizisi bölümüme eşdeğer 256 GB dev saklama alanı ihtiyaç halinde hafıza kartı desteği ile 1TB’a kadar yükseltilebiliyor.

8 GB RAM'e sahip olan Y35, kullanıcılara bellek açısından özel bir avantaj da sunuyor. 8 GB'a kadar boş olan ROM alanınızı genişletilmiş RAM olarak kullanarak uygulamalar arasında daha sorunsuz geçiş yaparken, sevdiğiniz uygulamaların hepsini tereddüt etmeden indirip donma yaşamadan çalıştırabiliyorsunuz. vivo tarafından geliştirilen Genişletilmiş RAM 3.0 ile gelen Y serisi modeller Genişletilmiş RAM 2.0 ile mukayese edildiğinde %23’e varan daha iyi bir performans sunuyor.

Y35 İLE EN GÜZEL FOTOĞRAFLARI ÇEKİN

Y35’in arka kısmında, profesyonel kamera gibi ışık toplayan büyük bir sensör ve gece çekilen fotoğraflarda bile tamamen canlı detayların yakalanmasını sağlayan 50 MP ana kamera bulunuyor. Ayrıca hem ön hem arka kameralarında bulunan Süper Gece Modu özelliği sayesinde segmentindeki rakiplerinden gece fotoğrafları konusunda farklılaşıyor. Her koşula uyum sağlayan ek yumuşak ışık sayesinde tek tıkla gece flaşsız, cilt tonu eşitsizliği olmayan kareler çekilmesini sağlıyor. Yine ana kamerasında bulunan EIS desteği sayesinde videolar titremelere karşı daha stabil bir hale geliyor. Koşu sırasında ya da bisiklet üzerinde çekilen videolar sabit ve net bir form kazanıyor.

DAHA CANLI - DAHA DERİN KARELER

2 MP Bokeh kamera, geliştirilmiş bokeh algoritması sayesinde daha canlı ve daha derin portreler çekmenizi sağlıyor. Çoklu çerçeve gren azaltma özelliği ve Yapay zeka destekli aydınlatma teknolojisi sayesinde net ve göz alıcı portreler sunuyor. Y35 bokeh efeklerini farklı ışıklandırma koşullarına uyacak şekilde ayarlayarak ve yansımaları yuvarlak, kalp ya da yıldız şeklinde seçmeye olanak sağlıyor. Ön kameradaki 16 MP selfie sensörü ile de ortam ışığı hangi seviyede olursa olsun net ve canlı selfie’ler çekebiliyorsunuz.

Son olarak Y35 4 cm'ye kadar yaklaşan Makro Kamerası ile küçük ama heyecan verici dünyaların kapısını aralıyor.

550NIT'E ULAŞAN EKRAN PARLAKLIĞI İLE NET VE SÜRÜKLEYİCİ GÖRÜNTÜLER

2408×1080 piksel çözünürlüğe ve P3 renk gamına sahip 6,58 inç'lik ekranı, 90 Hz'e varan yüksek yenileme ve örnekleme hızı sayesinde Y35, video ve oyun severlere kusursuz görüntü ve keyifli bir izleme deneyimi sunuyor. 1080p Yüksek çözünürlüğü destekleyen bu ekran ayrıca zararlı mavi ışığı filtreleyerek uzun süre ekrana bakan kullanıcıların göz yorgunluğunu önlemeye de yardımcı oluyor.

Y35 İLE KESİNTİSİ OYUN KEYFİ

5000 mAh uzun ömürlü pili ve 18W hızlı sarjıyla kullanıcıların tercihi olan Y35 ile, 7 saatin üzerinde aralıksız oyun oynamak, 14 saatin üzerinde de HD film izlemek mümkün. Yalnızca on beş dakikalık şarjla 4 saatin üzerinde video izleyebiliyor veya 5 tur oyun oynayabiliyorsunuz. Yapay zekâ destekli güç tasarrufu teknolojisi sayesinde, yüzde 100 şarj ettiğiniz telefonunuzu yaklaşık 2 gün boyunca açık tutabiliyorsunuz.

Y35’in Ultra Oyun modundaki E-spor modu, sunduğu profesyonel standartlarda oyun deneyimi ile oyunlardan maksimum keyif almanızı sağlıyor. Kulağınıza göre özelleştirilmiş ses efektleriyle sizi uzak diyarlara ve oyunlardaki savaş meydanlarına götürüyor. Rahatsız Etmeyin özelliği, dikkat dağıtıcı uyarıları ve gelen mesajları engellerken, oyun oynarken de Pencere İçinde Pencere özelliği ile üç parmağınızı yukarı kaydırarak Mesajlar, WhatsApp ve diğer uygulamalar üzerinden oyun keyfiniz bölünmeden sohbet edebilirsiniz.

ŞIK VE KALİTELİ TASARIM, GÜÇLÜ PERFORMANS VE UZUN PİL ÖMRÜ: VIVO Y22S

Yüksek teknoloji ile eşsiz tasarımı bir arada sunan vivo Y22s, gücünü Qualcomm'un en yeni sekiz çekirdekli işlemcisi Snapdragon 680 işletim sisteminden alıyor. Snapdragon 680 6 nm platformu, büyük uygulamaları kolay ve sorunsuz şekilde yönetiyor, telefonun akıcı bir şekilde çalışmasını sağlıyor. İşlemcinin tek çekirdekli CPU performansı %20 oranında artarken genel GPU performansı da %10 oranında artış gösteriyor.

HARİKA VİDEO VE FOTOĞRAFLARI Y22S İLE DENEYİMLEYİN

50 MP yüksek çözünürlüklü kamera sayesinde kullanıcılar gece bile başarılı fotoğraflar çekebiliyor, bu fotoğrafları en canlı ayrıntılarla görüntüleyebiliyor. Güncellenmiş bokeh algoritması sayesinde daha canlı görünen ve daha fazla derinliğe sahip portreler çekmeye olanak veren 2MP Bokeh kamera, 4 cm'ye kadar yaklaşan Makro Kamera, loş ışıkta bile mükemmel netlikte selfie'lere imkan veren 8MP HD ön kamera da cihazın öne çıkan kamera özellikleri arasında.

Arka kamerada yer alan Süper Gece Modu zorlu ışık koşullarında bile güzel gece fotoğrafları, Süper Gece Selfie’si özelliği de düşük ışık koşullarında güzel selfie’ler çekmeye olanak veriyor. Y22s’nin Yüz Güzelliği, bokeh ve birçok farklı stili içeren Portre modu ile kullanıcılar kişiselleştirilmiş ve yaratıcı portreler çekebiliyor. Akıllı Yüz Güzelliği algoritması da çok daha güzel selfie’lere olanak veriyor. Selfie videoları çekerken, kullanıcıların doğal görünümü korunurken cilt tonu ve dokusu da dahil olmak üzere otomatik iyileştirmeler yapılıyor.

5000 MİLİAMPER BÜYÜK PİL VE HIZLI ŞARJ İLE HİÇ BİTMEYEN EĞLENCE

Cihaz 5000 mAh güçlü kapasiteli pili ve AI güç tasarrufu teknolojisi ile, tam şarj edildiğinde 2 güne kadar bekleme veya 21,5 saat çevrimiçi HD film akışı veya 9,4 saat yoğun grafikli oyun oynama olanağı sunuyor. 18W Hızlı Şarjı destekleyen telefon, sadece on beş dakika şarj edildiğinde kullanıcılara 258 dakikaya kadar video izleme veya 5 tur oyun oynama imkanı veriyor. Bu dev batarya %70 doluluk oranına ise yalnızca 70 dakika gibi kısa bir sürede ulaşıyor. Cihazın ters şarj özelliği ile kullanıcılar dışarıdayken farklı cihazları da şarj edebiliyor.

GENİŞLETİLMİŞ RAM VE DEV DEPOLAMA ALANI İLE PERFORMANS KEYFİ

4 GB RAM, 64 GB dahili depolama alanı ve 6 GB RAM, 128 GB dahili depolama alanına sahip iki farklı model ile satışa sunulan Y22s’nin kapasitesi, microSD hafıza kartı ile 1 TB'a kadar çıkabiliyor. Android 13 güncellemesi sonrasında Genişletilmiş RAM 3.0 özelliğine sahip Y serisi cihazların performansı önemli ölçüde iyileştirildi. Y22s 4GB RAM ve 64GB ROM özelliklerine sahip sürümünde bulunan Genişletilmiş RAM 3.0 özelliği 4GB + 4GB, Y22s 6GB RAM +128GB versiyonu ise 6GB + 6GB olarak artırıldı.

SÜPER NET EKRAN, SÜPER HIZLI PARMAK İZİ

Süper net ve canlı görsel kalite sunan HD+ (1612x720) çözünürlüğe sahip 6.55 inç HD Renkli Zengin Ekran, kullanıcılara film veya dizi izlerken, oyun oynarken son derece güzel bir görüntüleme sunuyor. 90 Hz'ye kadar yüksek yenileme hızı ve yüksek örnekleme hızıyla kullanıcılar akıcı görsellerin ve olağanüstü hızlı ekran tepkisinin keyfini çıkaracak. Y22s ekran parlaklığını 530 nit’e kadar artıran Güneş Işığı Moduyla parlak ışık altında dahi geniş ve sürükleyici görüntüler sunuyor.

vivo'nun Yan Parmak İzi Okuyucu tasarımı, güç düğmesiyle parmak izi okuyucuyu bir araya getirerek telefonu açarken aynı zamanda ekran kilidini de açmayı sağlıyor. Y22s’e zarif ve şık bir görünüm katarken, kullanıcı etkileşimini de neredeyse zahmetsiz hale getiriyor. Ekran ışığı yanarken ekran kilidini açmak şaşırtıcı şekilde, neredeyse gözle görülemeyecek bir hızla sadece 0,25 saniye sürüyor.

OYUN MERAKLILARININ YENİ TERCİHİ OLACAK

Y22s, oyun meraklılarına da profesyonel standartlarda oyun deneyimi yaşatacak. Kaynak tahsisini ve verimliliği optimize etmek, gecikmeleri azaltmak, sistem düzgünlüğünü ve kararlılığını artırmak için CPU, GPU, bellek ve IO gibi temel bileşenleri iyileştirmeye odaklanan Multi-Turbo 5.5 algoritması, arka planda çalışan birden fazla uygulamanın neden olduğu gecikme sorununu ortadan kaldırıyor. Böylece kullanıcılar, arka planda kaynak gerektiren birçok uygulama çalışırken bile sorunsuz ve kesintisiz oyun oynayabiliyor. Ultra Oyun Modu’nda yer alan E-sports Modu sayesinde de kullanıcılar profesyonel standartlarda bir oyun deneyimine kavuşuyor.

Y16’NIN BENZERSİZ İKİ RENGİ IŞILTILI ALTIN VE YILDIZLI GECE SİYAHI

vivo Y16’nın kullanıcıların modunu yükselten benzersiz renkleri Yıldızlı Gece Siyahı ve Işıltılı Altın telefonun çekiciliğine çekicilik katıyor.

Yalnızca 8,19 mm kalınlığındaki Y16, 2,5D arka kıvrım, düz çerçeve ve arasındaki her şey mükemmel bir işçilikle bir araya getirilerek rahat bir tutuş deneyimi için özel olarak tasarlandı.

Arka kapak, eşsiz bir camsı dokuya sahip. Günlük kullanımdan kaynaklanan aşınmalara karşı dayanıklı ve uzun süreli kullanımın ardından bile renklerin parlak görünmesini sağlıyor.

GÜVEN VEREN KALİTE TESTLERİ

Tüm vivo telefonları, yüksek güvenilirlik ve dayanıklılık standartlarını karşılamak için sıkı testlerden geçiyor. Y16 vivo laboratuvarlarında yapılan;

Ses Ayarı Düğmesi: 70.000 kez, 7 kg direnç

Güç Düğmesi: 150.000 kez, 7 kg direnç

Yan Tarafta Parmak İzi Okuyucu: 500.000 kez

USB Bağlantı Noktası: 10.000 kez takıp çıkarma döngüsü

Kulaklık Bağlantı Noktası: 6.500 kez takıp çıkarma döngüsü testlerinden başarıyla geçiyor.

1TB’A KADAR GENİŞLETİLEBİLEN DEPOLAMA ALANI

MediaTek P35 sekiz çekirdekli işlemciyle ve 4 GB RAM ile güçlendirilen Y16, günlük işlerinizi ve eğlence ihtiyacınızı kolaylıkla karşılıyor. Son sistem güncellemesi sonrasında Genişletilmiş RAM 3.0 özelliği 4GB+1GB’dan 4GB + 4GB’a yükseltildi. Ayrıca 64GB ROM kapasitesine sahip Y16 üçlü kart yuvası sayesinde 1 TB'a kadar bellek genişletmeyi destekliyor. Bu sayede kullanıcılar sevdikleri müzik, film, fotoğraf ve videolar için daima boş yere sahip oluyorlar.

ÇOK DAHA UZUN SÜREN PERFORMANS İÇİN 5000 MİLİAMPER BÜYÜK PİL

Y16'nın 5000 mAh (TYP) kapasiteli pili sayesinde artık düşük pil için endişelenmeye gerek yok. Tek bir tam şarj ile 18 saate kadar internet üzerinden HD video izlemeyi (YouTube üzerinden), 7 saate kadar yoğun kaynak tüketen oyunlar oynamayı (PUBG) veya 22 saate kadar müzik dinlemeye olanak sağlıyor.

GÖZ KORUMA MODUNA SAHİP 6,51İNÇ HALO FULLVIEWTM EKRAN

Y16, HD+ (1600×720) çözünürlüğe sahip 6,51 inçlik Halo FullViewTM Ekran ile hem videolar hem de oyunlar için geniş ve çarpıcı bir görüntü sunuyor. Ekran, ortam ışığına göre otomatik olarak parlaklığı ayarladığı gibi göz yorgunluğunu önlemek için zararlı mavi ışığı filtreliyor.

YAN PARMAK İZİ OKUYUCU VE FACE WAKE SAYESİNDE HIZLI VE KOLAY BİR ŞEKİLDE KİLİT AÇMA

vivo'nun Yan Parmak İzi Okuyucu tasarımı, güç düğmesiyle parmak izi okuyucuyu bir araya getirerek telefonu açarken aynı zamanda ekran kilidini de açmayı sağlıyor. Y16'ya zarif ve şık bir görünüm katarken, kullanıcı etkileşimini de neredeyse zahmetsiz hale getiriyor. Ekran ışığı yanarken ekran kilidini açmak şaşırtıcı şekilde sadece 0,232 saniye sürüyor.

YARATICI FOTOĞRAFLILIK İÇİN İHTİYAÇ DUYDUĞUNUZ HER ŞEY BURADA

13MP ana kamera ve 2MP makro kameradan oluşan kamera seti yapay zeka destekli. Bu özelliği sayesinde kullanıcıların ihtiyaç duyduğu tüm yaratıcı çözümlere cevap veren Y16 5MP selfie kamerasına sahip.



