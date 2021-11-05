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Yüksek riskli Covid geninin Güney Asya kökenlilerde daha çok görüldüğü tespit edildi

05.11.2021 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de Oxford Üniversitesi'nde çalışan bilim insanları, Covid-19 kaynaklı akciğer yetmezliği ve hastalıktan ölüm riskini iki katına çıkaran yeni bir gen buldu. Bilim insanlarına göre yüksek riskli bu gen, Güney Asya kökenlilerin yüzde 60'ında, Avrupa kökenlilerin ise yüzde 15'inde bulunuyor.

Yüksek riskli Covid geninin Güney Asya kökenlilerde daha çok görüldüğü tespit edildi

İngiltere'de Oxford Üniversitesi'nde çalışan bilim insanları, Covid-19 kaynaklı akciğer yetmezliği ve hastalıktan ölüm riskini iki katına çıkaran yeni bir gen buldu.

Bilim insanlarına göre yüksek riskli bu gen, Güney Asya kökenlilerin yüzde 60'ında, Avrupa kökenlilerin ise yüzde 15'inde bulunuyor.

Araştırmacılara göre Covid aşısı olmak çok önemli ve hastalanma riskini ciddi oranda azaltıyor

Doğa Genetiği (The Nature Genetics) dergisinde yayımlanan çalışma ise Güney Asya kökenlilerin Covid-19'a karşı neden daha savunmasız olduklarını henüz tamamen açıklayamasa da yeni bilgiler ortaya koyuyor.

Daha önce yapmış oldukları genetik çalışmalara devam eden araştırmacılar, LZTFL1 isimli yüksek riskli geni, yapay zeka ve yeni moleküler teknoloji yöntemlerini kullanarak keşfetti.

Yüksek riskli genin Afrika ve Karayip kökenli insanların yüzde 2'sinde ve Doğu Asya kökenlilerin yüzde 1,8'inde olduğunu tahmin ediyorlar.

Baş araştırmacı Prof. James Davies, yüksek riskli genin toplumun farklı gruplarında eşit bir şekilde bulunmadığını keşfetmenin çok önemli olduğunu söyledi.

Davies'e göre insanların Covid-19'dan kötü etkilenme ihtimali, başta yaşları olmak üzere çeşitli faktörlere bağlı:

"Toplumdaki bazı grupların kötü etkilenmesini sosyo-ekonomik şartlarına bakarak da anlayabiliriz. Yaptığımız çalışmanın sonuçları bize Covid-19'a karşı yapılan aşılardan en çok yüksek riskli geni taşıyan insanların faydalanacağını gösteriyor."

'Savunma mekanizmasının bozulması'

Araştırmacılar, yüksek riskli geni taşıyanların akciğerlerinin koronavirüse karşı daha savunmasız olduğuna inanıyor.

Akciğerin etrafında bulunan hücreler, normal şartlar altında koronavirüs ile karşılaştıklarında kendilerini korumak için daha az çekici bir hal alıyorlar. Böylece virüsü davet etmemiş oluyorlar.

Araştırmacıların teorisine göre yüksek riskli gen, bu savunma mekanizmasını ortadan kaldırarak akciğerleri tehlikeye atıyor.

Bu korunma süreci aynı zamanda hücrelerin yüzeyinde bulunan, ve koronavirüsün hücreye yapışmasına yardımcı olan, ACE-2 isimli bir proteinin azalmasına neden oluyor.

Ancak vücudunda yüksek riskli LZTFL1 geni bulunan insanlarda bu korunma süreci yeterince iyi işlemediği için akciğerler virüsün istilasına karşı savunmasız kalıyor.

Bilim insanları geni taşıyanların akciğerlerinin bu kadar kötü etkilenmesine rağmen bağışıklık sistemlerine bir şey olmamasının da kayda değer olduğunu, dolayısıyla aşı olarak bağışıklık kazanabileceklerini belirtiyor.

Mevcut ilaçlar bağışıklık sistemini iyileştirmek üzere geliştirildiği için bilim insanları, bu keşfin akciğerlere odaklanan özel ilaçların üretilmesine yardımcı olmasını umuyor.

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