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Yüksek riskli iller hangileri? Koronavirüs risk haritası yüksek riskli iller

24.03.2021 22:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen koronavirüs risk haritasında iller düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olmak üzere dört gruba ayrıldı. Pazar günleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan yüksek ve çok yüksek riskli iller ise vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte, Sağlık Bakanlığı tarafından illerdeki koronavirüs vaka sayılarına göre düzenlenen çok yüksek riskli iller...

Yüksek riskli iller hangileri? Koronavirüs risk haritası yüksek riskli iller

Kademeli normalleşme sürecine geçiş dönemi ile birlikte illerin vaka sayılarına göre Koronavirüs risk haritası düzenleniyor. Kırmızı, turuncu, sarı ve mavi olarak renklendirilen Koronavirüs risk haritasında, kırmızı ve turuncu renkteki iller çok yüksek ve yüksek riskli illeri temsil ediyor. Peki, yüksek riskli iller hangileri? İşte, Pazar günü kısıtlama uygulanacak olan çok yüksek ve yüksek riskli iller...

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman

YÜKSEK RİSKLİ İLLER

İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan

ORTA RİSKLİ İLLER

Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bursa, Denizli, Manisa, Isparta, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır

27 - 28 MART HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Sokağa çıkma yasakları bu hafta da 81 ilin tamamında hafta içi 21.00 ile 05.00 arasında devam edecek.

Hafta sonları ise koronavirüs risk haritasında yüksek ve çok yüksek riskli illerde Cumartesi 21.00'dan başlayıp pazartesi 05.00'e kadar kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanacakken düşük ve orta riskli illerde Cumartesi 21.00 - Pazar 05.00 ile Pazar 21.00 - Pazartesi 05.00 arasında sokağa çıkmak yasak olacak.


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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs risk haritası

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