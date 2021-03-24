Yüksek riskli iller hangileri? Koronavirüs risk haritası yüksek riskli iller

Kademeli normalleşme sürecine geçiş dönemi ile birlikte illerin vaka sayılarına göre Koronavirüs risk haritası düzenleniyor. Kırmızı, turuncu, sarı ve mavi olarak renklendirilen Koronavirüs risk haritasında, kırmızı ve turuncu renkteki iller çok yüksek ve yüksek riskli illeri temsil ediyor. Peki, yüksek riskli iller hangileri? İşte, Pazar günü kısıtlama uygulanacak olan çok yüksek ve yüksek riskli iller...

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman

YÜKSEK RİSKLİ İLLER

İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan

ORTA RİSKLİ İLLER

Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bursa, Denizli, Manisa, Isparta, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars