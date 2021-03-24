Yüksek riskli iller hangileri? Koronavirüs risk haritası yüksek riskli iller

Kademeli normalleşme sürecine geçiş dönemi ile birlikte illerin vaka sayılarına göre Koronavirüs risk haritası düzenleniyor. Kırmızı, turuncu, sarı ve mavi olarak renklendirilen Koronavirüs risk haritasında, kırmızı ve turuncu renkteki iller çok yüksek ve yüksek riskli illeri temsil ediyor. Peki, yüksek riskli iller hangileri? İşte, Pazar günü kısıtlama uygulanacak olan çok yüksek ve yüksek riskli iller...
ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER
Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman
YÜKSEK RİSKLİ İLLER
İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan
ORTA RİSKLİ İLLER
Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bursa, Denizli, Manisa, Isparta, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars
DÜŞÜK RİSKLİ İLLER
Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır
27 - 28 MART HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Sokağa çıkma yasakları bu hafta da 81 ilin tamamında hafta içi 21.00 ile 05.00 arasında devam edecek.
Hafta sonları ise koronavirüs risk haritasında yüksek ve çok yüksek riskli illerde Cumartesi 21.00'dan başlayıp pazartesi 05.00'e kadar kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanacakken düşük ve orta riskli illerde Cumartesi 21.00 - Pazar 05.00 ile Pazar 21.00 - Pazartesi 05.00 arasında sokağa çıkmak yasak olacak.