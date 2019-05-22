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Yüksek Seçim Kurulu, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılan belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve il genel meclisi üyeliği kesin seçim sonuçları ile ilgili il ve ilçe seçim kurulları tutanaklarının tamamlandığını içeren kararı yayınladı.

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.05.2019 19:00 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulu, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılan belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve il genel meclisi üyeliği kesin seçim sonuçları ile ilgili il ve ilçe seçim kurulları tutanaklarının tamamlandığını içeren kararı yayınladı.

Yüksek Seçim Kurulu, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılan belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve il genel meclisi üyeliği kesin seçim sonuçları ile ilgili il ve ilçe seçim kurulları tutanaklarının tamamlandığını içeren kararı yayınladı.

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