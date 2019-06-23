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Yüksek Seçim Kurulu AKP ve CHP'nin başvurularını kabul etti

23.06.2019 17:04 | Son Güncelleme

YSK, yenilenen İBB seçiminde yanlış mühür basılan veya mühürsüz zarflardaki oyların geçerli sayılması yönünde AKP ve CHP’nin başvurularını kabul etti.

Yüksek Seçim Kurulu AKP ve CHP'nin başvurularını kabul etti

Karara göre, bu zarflardaki oylar da geçerli olacak.Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yanlış mühür basılan veya mühürsüz zarflardaki oyların da geçerli sayılması yönünde AKP ve CHP'nin yaptığı başvuruyu kabul etti. YSK'nın kararına göre, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçiminde yanlış mühür basılan veya mühürsüz olan veya ikiden fazla mühür bulunan zarflardaki oylar da geçerli sayılacak.

AKP ve CHP, yenilenen İBB Başkanlığı seçiminde bazı zarflarda mühür konusunda hata olduğunu tespit ederek YSK'ya başvurdu.

AKP'nin YSK'daki temsilcisi Recep Özel ve CHP'nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu sundukları başvuru dilekçelerinde mühür karışıklığı yaratan durumlara dikkat çekti.

Dilekçelerde, bazı zarflarda milletvekili genel seçiminde kullanılan mühürlerin kullanıldığı, bazı ilçelerde oy zarfının üzerinde ilçe seçim kurulunun mührünün olmadığı, bazı ilçelerde oy zarflarının üzerinde başka ilçe seçim kurulu mührünün olduğu, bazı zarflar mühürlenirken mürekebbin bir diğer zarfa bulaşması nedeniyle zarfların üzerine ikiden fazla mühür olduğu gibi durumlar tespit edildiği belirtildi.

İki dilekçede de, "bunların hiçbirinin seçmenin iradesini sakatlayan durum” olmadığı belirtilerek, "Bu durumda bulunan zarfların ve bunlarla kullanılan oyların geçerli sayılması gerekmektedir” ifadesi kullanıldı.

AKP ve CHP'nin başvurularını yaklaşık iki saat süren toplantıda değerlendiren YSK, başvuruların kabul edilmesine ve söz konusu zarflardaki oyların geçerli sayılmasına hükmetti.

DW,DHA/JD,BÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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