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Yüksek Seçim Kurulu duyurdu! 6 Temmuz'a kadar tamamlanacak

14.04.2022 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim kanununda yapılan değişikliğe paralel olarak 6 Temmuz'a kadar il ve ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri ile yurt dışı ilçe seçim kurulu başkanının yeniden belirleneceğini duyurdu. YSK'nın kararı bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yüksek Seçim Kurulu duyurdu! 6 Temmuz'a kadar tamamlanacak

Seçim kanunda değişiklik yapılmasına ilişkin kararın yürürlüğe girmesinin ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK), il ve ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri ile yurt dışı ilçe seçim kurulu başkanının yeniden belirleneceğini duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan kararda 6 Temmuz'a kadar yeniden belirlenme işleminin tamamlanacağı belirtildi.

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ASİL VE SON ÇIKAN İKİ HAKİM YEDEK ÜYELER OLACAK

YSK'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararında, il ve ilçe seçim kurullarında yer alacak hakimler saptanması, başkanların belirlenmesi ve yurt dışı ilçe seçim kurulunun oluşumuna ilişkin esaslar ayrıntılı olarak yer alıyor.

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Buna göre, il ve ilçe seçim kurullarında görev alacak hakimler, en az birinci sınıfa ayrılmış ve bu nitelikleri kaybetmemiş hakimler arasından ad çekme suretiyle belirlenecek.

Büyükşehirlerde il seçim kurulu başkan ve üyeleri, il merkezinde ve ilgili ilin adı ile anılan adli teşkilatta görevli hakimlerden belirlenecek. Büyükşehir statüsüne tabi olmayan merkezlerde ad çekme işleminde ilk çıkan hakim başkan, sonraki iki hakim ilçe seçim kurulu asil ve son çıkan iki hakim yedek üyeler olacak.

AD ÇEKME USULÜYLE BELİRLENECEK

Yurtdışı ilçe seçim kurulu başkanlığı, Ankara İl Seçim Kurulu'na bağlı olarak teşkil edilecek. Bu başkanlıkta görev alacak hakimler, Ankara hakimlerinden, toplam ilçe seçim kurulu sayısı kadar ad çekme usulüyle belirlenecek.

Ad çekme işlemleri ilgili Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet komisyonlarınca, kıdem esasına göre belirleme işlemleri ise ilgili seçim kurulları tarafından yapılacak.

Kaynak: Reuters

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