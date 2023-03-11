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Yüksek Seçim Kurulu son dakika olarak duyurdu: Seçime 36 siyasi parti katılacak

11.03.2023 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüksek Seçim Kurulu, seçim saatlerini ve seçime girecek partileri belirledi. Buna göre 14 Mayıs'ta 36 siyasi parti seçime katılacak. Oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp 17.00'de sona erecek.

Yüksek Seçim Kurulu son dakika olarak duyurdu: Seçime 36 siyasi parti katılacak

YSK, bugün seçime katılacak partileri belirlemek ve süreci planlamak için toplandı. YSK Başkanı Ahmet Yener, Kurulun 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçimlerine ilişkin toplantısı öncesi YSK binasına girişinde basın mensuplarına açıklamada bulundu. Yener, "Bugünkü gündemimiz seçime katılacak siyasi partilerin tespitine yönelik bir çalışmamız olacak. Çalışmamız sonuçlandığında sizlere bilgi vereceğiz." diye konuştu.

SEÇİME 36 PARTİ KATILACAK

YSK'da yapılan toplantı sonrası beklenen açıklama yapıldı. Buna göre 14 Mayıs'ta seçim saatlerinin 08.00 ile 17.00 arasında olması belirlendi. Öte yandan YSK'nın aldığı karara göre seçime 36 siyasi parti katılabilecek.

İŞTE SEÇİME GİRECEK OLAN PARTİLERİN LİSTESİ

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