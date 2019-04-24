HABER

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AK Parti’nin Büyükçekmece için olağanüstü itirazında kararın dünkü ara kararın sonucundan sonra açıklanacağını bildirdi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2019 17:49 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AK Parti’nin Büyükçekmece için olağanüstü itirazında kararın dünkü ara kararın sonucundan sonra açıklanacağını bildirdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AK Parti’nin Büyükçekmece için olağanüstü itirazında kararın dünkü ara kararın sonucundan sonra açıklanacağını bildirdi.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Binali Yıldırım, Düzce Belediye Başkanı seçilen Özlü'yü ziyaret ettiBinali Yıldırım, Düzce Belediye Başkanı seçilen Özlü'yü ziyaret etti
CHP'li Öztrak: Toplumsal fay hatlarında gaz biriktirenler sorumluCHP'li Öztrak: Toplumsal fay hatlarında gaz biriktirenler sorumlu

En Çok Okunan Haberler

Bankada parası olanlar dikkat!

Bankada parası olanlar dikkat!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar tepkisi: Soysuzlar sizi...

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar tepkisi: Soysuzlar sizi...

Son dakika: Ankara'da kritik toplantı! Bakanlar bir araya geldi

Son dakika: Ankara'da kritik toplantı! Bakanlar bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Açık açık tehdit etti: Savaş açarız!

Açık açık tehdit etti: Savaş açarız!

Ülkü Ocakları Genel Başkanı'dan çok sert açıklama!

Ülkü Ocakları Genel Başkanı'dan çok sert açıklama!

İlginizi Çekebilir

İmamoğlu Erdoğan’ı havalimanında karşıladı

İmamoğlu Erdoğan’ı havalimanında karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Ankara'da kritik toplantı! İşte ilk açıklama

Ankara'da kritik toplantı! İşte ilk açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu: Sağduyumuzu korumak zorundayız

Kılıçdaroğlu: Sağduyumuzu korumak zorundayız

Son dakika: Ankara'da kritik toplantı! Bakanlar bir araya geldi

Son dakika: Ankara'da kritik toplantı! Bakanlar bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'ten Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Ülkü Ocakları Genel Başkanı'dan çok sert açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kabine değişikliği' sorusuna yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kabine değişikliği' sorusuna yanıt

Kılıçdaroğlu'ndan YSK'nın kararına ilişkin açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan YSK'nın kararına ilişkin açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.