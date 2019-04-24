Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AK Parti’nin Büyükçekmece için olağanüstü itirazında kararın dünkü ara kararın sonucundan sonra açıklanacağını bildirdi.

Y\u00fcksek Se\u00e7im Kurulu (YSK), AK Parti\u2019nin B\u00fcy\u00fck\u00e7ekmece i\u00e7in ola\u011fan\u00fcst\u00fc itiraz\u0131nda karar\u0131n d\u00fcnk\u00fc ara karar\u0131n sonucundan sonra a\u00e7\u0131klanaca\u011f\u0131n\u0131 bildirdi.PARTNER Her ne yap\u0131yorsan\u0131z b\u0131rak\u0131p okuman\u0131z gereken haftan\u0131n en komik 21 tweetiBinali Y\u0131ld\u0131r\u0131m, D\u00fczce Belediye Ba\u015fkan\u0131 se\u00e7ilen \u00d6zl\u00fc'y\u00fc ziyaret ettiCHP'li \u00d6ztrak: Toplumsal fay hatlar\u0131nda gaz biriktirenler sorumlu