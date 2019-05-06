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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, 8.5 saat süren kurul toplantısının ardından çıkışında gazetecilere, "Yargı süreci sona erdi, 11 tam üye sayısı ile toplanan YSK kararını verdi. Kararları sizlere yazılı olarak ilettik." dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.05.2019 23:32 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, 8.5 saat süren kurul toplantısının ardından çıkışında gazetecilere, "Yargı süreci sona erdi, 11 tam üye sayısı ile toplanan YSK kararını verdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, 8.5 saat süren kurul toplantısının ardından çıkışında gazetecilere, "Yargı süreci sona erdi, 11 tam üye sayısı ile toplanan YSK kararını verdi. Kararları sizlere yazılı olarak ilettik." dedi.

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