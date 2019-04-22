Yüksek Seçim Kurulunda toplantı sona erdi. Kurul, yarın saat 11.00’de toplanacak. İstanbul ile ilgili olağanüstü itiraz maddesinin görüşülmesi sürecek.

Y\u00fcksek Se\u00e7im Kurulunda toplant\u0131 sona erdi. Kurul, yar\u0131n saat 11.00\u2019de toplanacak. \u0130stanbul ile ilgili ola\u011fan\u00fcst\u00fc itiraz maddesinin g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fclmesi s\u00fcrecek.Temizlik yaparken \u00e7ekti\u011fi videolarla \u00f6yle bir kazan\u00e7 sa\u011flad\u0131 ki...K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'na yumruk atan sald\u0131rgan ile 8 ki\u015fi g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131 (4)\u0130Y\u0130 Partili \u00c7\u0131ray'dan K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'na sald\u0131r\u0131ya k\u0131nama
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