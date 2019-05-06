Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde AK Parti’nin olağanüstü itirazını oy çokluğuyla kabul etmesinin ardından Ekrem İmamoğlu, yaptığı açıklamasında ”YSK’nın kararını bekleyeceğim” dedi.
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde AK Parti’nin olağanüstü itirazını oy çokluğuyla kabul etmesinin ardından Ekrem İmamoğlu, yaptığı açıklamasında ”YSK’nın kararını bekleyeceğim” dedi.
YORUM YAP0
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde AK Parti’nin olağanüstü itirazını oy çokluğuyla kabul etmesinin ardından Ekrem İmamoğlu, yaptığı açıklamasında ”YSK’nın kararını bekleyeceğim” dedi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum