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Yüksek ses çıkartıyor diye karı-kocaya kurşun yağdırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2019 11:19 | Son Güncelleme

Gaziantep’te eşi ve çocuklarıyla beraber parkta oturan Ersin Öznişastacı, komşusu tarafından yüksek ses çıkartıyorsun diye Öznişastacı çifti kurşunlara hedef oldu.

Yüksek ses çıkartıyor diye karı-kocaya kurşun yağdırdı

Gaziantep’te eşi ve çocuklarıyla beraber parkta oturan Ersin Öznişastacı, komşusu tarafından yüksek ses çıkartıyorsun diye Öznişastacı çifti kurşunlara hedef oldu. Olayda Ersin Öznişastacı hayatını kaybederken, eşi ise yaralandı.
Olay dün gece Gaziantep Şahinbey ilçesi Şehreküstü Parkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ersin Öznişastacı eşi ve iki çocuğunu alarak parka oturmak için gitti. Müzik sesinden rahatsız olan komşuları Ahmet Çetinkaya, parkta Ersin Öznişastacı’nın yanına gelerek sözlü tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ahmet Çetinkaya evden getirdiği tabanca ile çifte ateş etti. Ersin Öznişastacı ve eşi Aynur Öznişastacı tabancadan çıkan kurşunlarla yaralandı. Yaralanan çift Dr. Ersin Arslan Devlet hastanesine kaldırıldı. Ersin Öznişastacı doktorların tüm müdahalelerine kurtarılamayarak hayatını kaybederken, bacağına 2 kurşun isabet eden eşi Aynur Öznişastacı’nın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Cenaze otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na getirildi. Burada yapılan otopsinin ardından Öznişastacı’nın cenazesi Yeşilkent Mezarlığında toprağa verilmek üzere aileye teslim edildi.
Çifte ateş eden Ahmet Çetinkaya, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Ölen Ersin Öznişastacı’nın eşi Aynur Öznişastacı, “Eşim ve çocuklarımla beraber parkta oturuyorduk. Sonra bir adam geldi önce eşime sonra da bana ateş etti” diye konuştu.

Yüksek ses çıkartıyor diye karı-kocaya kurşun yağdırdı

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