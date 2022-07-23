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Yüksek sesle konuşma kavgası cinayetle bitti! Kalbinden bıçaklandı

23.07.2022 00:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde, yüksek sesle konuşma kavgası cinayetle bitti. Kalbinden bıçaklanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Acil servisin camına zarar veren kişinin yakınlarını polis ekipleri sakinleştirdi.

Yüksek sesle konuşma kavgası cinayetle bitti! Kalbinden bıçaklandı

Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde ‘yüksek sesle konuşma’ meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen kavgada kalbinden bıçaklanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hastaneye akın eden yakınları ise sinir krizi geçirerek acil servisin kapısının camına zarar verdi.

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Olay, Karapürçek ilçesi Yazıgürgen Mahallesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet Geyve ile ismi henüz öğrenilemeyen kişi arasında ‘yüksek sesle konuşma’ meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olay esnasında kalbinden bıçaklanan Geyve, ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılan Muhammet Geyve, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay sonrasında hastaneye gelen Muhammet Geyve’nin yakınları sinir krizi geçirdi. Acil servisin camına da zarar veren yakınlarını polis ekipleri sakinleştirdi. Ekipler kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Sakarya
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