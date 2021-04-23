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  4. 'Yüksek sesle konuşma' kavgası vahşete dönüştü: 2 ölü, 3 yaralı

'Yüksek sesle konuşma' kavgası vahşete dönüştü: 2 ölü, 3 yaralı

23.04.2021 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’ın Payas ilçesinde iddiaya göre Hamza Eroğlu (57), yüksek sesle sohbet eden komşularına tüfekle ateş açtı. 4 kişiyi yaralayan Eroğlu, ardından intihar etti. Yaralılardan durumu ağır olan bir kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

'Yüksek sesle konuşma' kavgası vahşete dönüştü: 2 ölü, 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre olay, Payas Kürtül Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre balıkçılık yapan Hamza Eroğlu (57) evinde bulunduğu sırada yan taraftaki bir iş yerinde bulunanların yüksek sesle konuşmalarından rahatsız oldu. Bunun üzerine aşağı inerek sohbet edenleri uyardı. Çıkan uyarı tartışmaya daha sonrada kavgaya dönüştü. Eroğlu tüfekle rastgele ateş etmeye başladı.

4 KİŞİYİ VURUP İNTİHAR ETTİ

1’i kadın, 1’i polis memur ile 4 kişi yaralayan zanlı daha sonra tüfekle intihar eti. Kavganın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
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YARALILARDAN BİRİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Tartışma nedeniyle kurşunların isabet etmesi sonucu yaralanan 4 kişi çevre hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınırken, yaralılardan durumu ağır olan Kenan Toprak adlı şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (İHA)

hatay


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