'Yüksek sesle konuşmak covid-19 bulaş riskini arttırıyor'

Vaka sayılarının günden güne arttığı şu günlerden uzmanlardan da uyarı üstüne uyarı gelmeye devam ediyor. Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan sokak kısıtlamalarının tekrar başlaması gerektiğine vurgu yaparak,”Pandeminin neredeyse bir yılını tamamlayacağız önümüzdeki aylarda. Biz zaman geçtikçe insanlar bilinçlenecek ve önlem alma konusunda işimiz daha kolaylaşacak diye düşünüyorduk ama öyle olmadı. İnsanların hiçbir şekilde ders almadıklarını gördük. Birinci dalgada daha dikkatli olanlar ikinci dalgada daha vurdumduymaz hareket ediyorlar. Yetkililer için de bu geçerli. Toplu taşımalar, kafe ve restoranlar, AVM’ler tıklım tıklım. Saat 22.00’ye kadar restoran ve kafelerin açık kalmasının hiçbir anlamı yok. Böyle giderse durum daha da ciddileşecek. Bu yüzden sokağa çıkma yasağının bir an önce devreye girmesi lazım” dedi.

MUTASYON OLDU İSE BU VİRÜS LEHİNE GELİŞTİ GİBİ GÖRÜNÜYOR

Covid salgınının risk grubunun genişlediğinin de altını çizen Demirhan,”Eskiden kronik hastalığı olanlar risk grubundayı ama şu anda hiçbir rahatsızlığı olmayan insanlar da kaybediliyor. Covid-19 testi pozitif çıkmış ve geçirmiş insanlar bir daha yakalanmaz deniliyordu ama ikinci defa Covid-19'a yakalanıp kaybettiğimiz ya da hala tedavi gören hastalar var. İlk zamanlarda pozitiften negatife düşme süresi kısaydı ama şimdi bu süre de uzadı. Virüste bir mutasyon söz konusu ise bu mutasyonun virüs lehine olduğunu gösteriyor” şeklinde konuştu.