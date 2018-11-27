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Yüksek sesle konuştuğu için uyaran bar sahibini pompalıyla öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 27.11.2018 13:42 | Son Güncelleme

ORDU’nun Perşembe ilçesinde Yıldıray Ç.

Yüksek sesle konuştuğu için uyaran bar sahibini pompalıyla öldürdü

Mustafa KIRLAK/PERŞEMBE (Ordu), (DHA)- ORDU’nun Perşembe ilçesinde Yıldıray Ç. (35), gittiği barın sahibi Mustafa K. tarafından telefonda yüksek sesle konuştuğu için uyarılınca, tepki gösterip, dışarı çıktı. Bir süre sonra elinde pompalı tüfekle bara dönen Yıldıray Ç., Mustafa Kaya'yı vurarak öldürdü.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Düz Mahalle'deki barda meydana geldi. Yıldıray Ç., eğlenmek için gittiği barda, cep telefonuyla yüksek sesle konuşmaya başladı. Bar sahibi Mustafa Kaya, diğer müşterilerini rahatsız ettiği gerekçesiyle Yıldıray Ç.'yi uyardı. Uyarı üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken, barda bulunan diğer müşteriler ikiliyi ayırdı.
Yıldıray Ç., tepkisini dile getirip, bardan çıkıp evine gitti. Evdeki pompalı tüfeği alarak yeniden bara dönen Yıldıray Ç., işletme kapısından girip, Mustafa Kaya'ya ateş etti. Vurulan Mustafa Kaya, kanlar içinde yerde yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Mustafa Kaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Taksiye binerek kaçan Yıldıray Ç., jandarma ekiplerince sığındığı bir akrabasının evinde yakalanarak gözaltına alındı. Yıldıray Ç.'nin işsiz olduğu, avcılığa olan merakıyla tanındığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yüksek sesle konuştuğu için uyaran bar sahibini pompalıyla öldürdüYüksek sesle konuştuğu için uyaran bar sahibini pompalıyla öldürdü

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